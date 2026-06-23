Μίνα Αρναούτη: Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ψεύτρα και για ποιον λόγο να γίνω τώρα γι’ αυτό το θλιβερό γεγονός;

Η Μίνα Αρναούτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» λίγο πριν από τη δικαστική διαδικασία, όπου μαζί με την Φρόσω Κυριάκου έχουν κινηθεί νομικά κατά 57χρονου που φέρεται να κατέθεσε ότι οδηγός του οχήματος δεν ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Η ίδια περιέγραψε τις απειλές και τους εκφοβισμούς που δέχθηκε, εκφράζοντας την επιθυμία της για δικαίωση στη δικαιοσύνη.

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Μίνα Αρναούτη
Πηγή φωτό: Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μίνα Αρναούτη μίλησε λίγο πριν από τη δικαστική διαδικασία, όπου μαζί με την Φρόσω Κυριάκου έχουν κινηθεί νομικά κατά 57χρονου για ψευδή κατάθεση σχετικά με τον οδηγό του οχήματος.
  • Η ίδια δήλωσε: «Περίμενα πως και πως αυτή τη μέρα. Θέλω να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι γιατί είπαν φρικτά ψέματα».
  • Η Αρναούτη περιέγραψε τις σοβαρές απειλές που δεχόταν: «Με έβριζαν, με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με βιάσουν». Αυτό την έκανε να φοβάται να βγει από το σπίτι της.

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Λίγο πριν από τη δικαστική διαδικασία, η Μίνα Αρναούτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό». Μαζί με την Φρόσω Κυριάκου έχουν κινηθεί νομικά κατά 57χρονου, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι οδηγός του οχήματος δεν ήταν ο Παντελής Παντελίδης.

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«Περίμενα πως και πως αυτή τη μέρα. Θέλω να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι γιατί είπαν φρικτά ψέματα. Τα ψέματα πρέπει να τιμωρούνται και πιστεύω ότι σήμερα θα δικαιωθώ. Ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός και όλο αυτό είχε άσχημο αντίκτυπο, γιατί δεχόμασταν απειλές» είπε αρχικά.

«Με έβριζαν, με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με βιάσουν. Όλα αυτά με έκαναν να φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου. Το να λες ψέματα για έναν άνθρωπο χωρίς να σκέφτεσαι τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή του, είναι θλιβερό» περιέγραψε.

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«Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ψεύτρα και για ποιον λόγο να γίνω τώρα γι’ αυτό το θλιβερό γεγονός; Ήμουν σε ένα αυτοκίνητο, μέσα στα αίματα, έτοιμη να πεθάνω, κι εκείνη την ώρα σκέφτηκα αν θα πάρω αποζημίωση;», ανέφερε η Μίνα Αρναούτη.

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