Νίκος Χαρδαλιάς: Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του – Κυρανάκης: «Ας γνωρίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι ότι δεν πτοούν τα στελέχη μας»

Στόχος αγνώστων έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, μια ομάδα αγνώστων έγραψε συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του περιφερειάρχη καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα κατά του κ. Χαρδαλιά σχετικά με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με κείμενο που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η ενέργεια είχε στόχο να εκφράσει στήριξη προς τους απεργούς πείνας και συγκεκριμένα προς τον Αριστοτέλη Χατζή. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή.

Tην επίθεση καταδίκασε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους», πρόσθεσε.

Δούκας: Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας»

Στο θέμα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανήλθε το βράδυ της Δευτέρας, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος με ανάρτησή του στο facebook, ζητά από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για «να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, αφού αρχικά αναφέρει πως η ζωή του ανθρώπου που κάνει απεργία πείνας βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο, στη συνέχεια τονίζει:

«Ο Δήμος Αθηναίων είχε από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσει να ληφθούν από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών, που θα οδηγήσουν σε συναινετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων (με σεβασμό στην ιστορικότητά τους), την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σήμερα διαμένοντες σε αυτά. Ζητήσαμε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών στην περιοχή. Επανέλαβα τη σχετική πρόταση πριν 10 μέρες.

Όμως, η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού. Ο χρόνος τελειώνει. Ας δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία, ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση».