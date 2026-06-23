Τηλεθέαση (22/6): Νικητές και χαμένοι στην prime time

Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το «Να Μ’ Αγαπάς» του ALPHA κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,1% όσο και στο σύνολο με 25,8%.

Στη δεύτερη θέση των νεανικών ηλικιών βρέθηκε η μετάδοση του αγώνα Αργεντινή – Αυστρία από την ERT2 με 19,3%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,9%.

Στο σύνολο κοινού, δεύτερος ήταν επίσης ο «Άγιος Έρωτας» με 19%, αφήνοντας τρίτο το ποδόσφαιρο της ERT2 με 18,9%. Το MasterChef 10 σημείωσε 11,5% στο δυναμικό κοινό και 9,9% στο σύνολο, ενώ το Grand Hotel κινήθηκε στο 5,3% και 12,4% αντίστοιχα. Χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν οι εκπομπές της ERT NEWS και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» του OPEN.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς Ε130 20.1% 2 ERT2 Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αυστρία (Ζ) 19.3% 3 ALPHA Άγιος Έρωτας Κ2 Ε129 16.9% 4 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε54 16.8% 5 STAR MasterChef 10 11.5% 6 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 11.2% 7 ANT1 Σούπερ Ήρωες Ε32 9.9% 8 Mega Μια Νύχτα Μόνο Ε98 8.2% 9 ANT1 Grand Hotel Κ2 Ε131 5.3% 10 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε51 3.8% 11 ANT1 Γιατί Ρε Πατέρα; Ε39 3.2% 12 OPEN Ο πιο Αδύναμος Κρίκος 1.9% 13 ERT NEWS Πολιτική Κουζίνα 0.5% 14 ERT NEWS Press Talk 0.4%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)