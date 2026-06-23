Τηλεθέαση (22/6): Νικητές και χαμένοι στην prime time

Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το «Να Μ’ Αγαπάς» του ALPHA κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,1% όσο και στο σύνολο με 25,8%.
Στη δεύτερη θέση των νεανικών ηλικιών βρέθηκε η μετάδοση του αγώνα Αργεντινή – Αυστρία από την ERT2 με 19,3%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,9%.
Στο σύνολο κοινού, δεύτερος ήταν επίσης ο «Άγιος Έρωτας» με 19%, αφήνοντας τρίτο το ποδόσφαιρο της ERT2 με 18,9%. Το MasterChef 10 σημείωσε 11,5% στο δυναμικό κοινό και 9,9% στο σύνολο, ενώ το Grand Hotel κινήθηκε στο 5,3% και 12,4% αντίστοιχα. Χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν οι εκπομπές της ERT NEWS και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» του OPEN.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς Ε130
|20.1%
|2
|ERT2
|Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αυστρία (Ζ)
|19.3%
|3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας Κ2 Ε129
|16.9%
|4
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε54
|16.8%
|5
|STAR
|MasterChef 10
|11.5%
|6
|ERT2
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|11.2%
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες Ε32
|9.9%
|8
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο Ε98
|8.2%
|9
|ANT1
|Grand Hotel Κ2 Ε131
|5.3%
|10
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε51
|3.8%
|11
|ANT1
|Γιατί Ρε Πατέρα; Ε39
|3.2%
|12
|OPEN
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|1.9%
|13
|ERT NEWS
|Πολιτική Κουζίνα
|0.5%
|14
|ERT NEWS
|Press Talk
|0.4%
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς Ε130
|25.8%
|2
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας Κ2 Ε129
|19%
|3
|ERT2
|Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αυστρία (Ζ)
|18.9%
|4
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε54
|16.3%
|5
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο Ε98
|13.2%
|6
|ANT1
|Grand Hotel Κ2 Ε131
|12.4%
|7
|STAR
|MasterChef 10
|9.9%
|8
|ERT2
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|9.1%
|9
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες Ε32
|7.1%
|10
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε51
|5.2%
|11
|ANT1
|Γιατί Ρε Πατέρα; Ε39
|4.3%
|12
|OPEN
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|3.3%
|13
|ERT NEWS
|Press Talk
|1.6%
|14
|ERT NEWS
|Πολιτική Κουζίνα
|1.2%