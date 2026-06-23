Τηλεθέαση (22/6): Νικητές και χαμένοι στην prime time

Στην τηλεθέαση της prime time ζώνης για τις 22 Ιουνίου, η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» του ALPHA κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Αργεντινή – Αυστρία της ERT2 και η σειρά «Άγιος Έρωτας» ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις, με το MasterChef 10 και το Grand Hotel να σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην τηλεθέαση της 22ας Ιουνίου, το «Να Μ’ Αγαπάς» του ALPHA κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,1% όσο και στο σύνολο με 25,8%.
  • Στη δεύτερη θέση των νεανικών ηλικιών βρέθηκε ο αγώνας Αργεντινή – Αυστρία της ERT2 με 19,3%, ενώ στο σύνολο κοινού, δεύτερος αναδείχθηκε ο «Άγιος Έρωτας» με 19%.
  • Το MasterChef 10 σημείωσε 11,5% στο δυναμικό κοινό, με τις εκπομπές της ERT NEWS και τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» του OPEN να καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην τηλεθέαση για την prime time ζώνη, το «Να Μ’ Αγαπάς» του ALPHA κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,1% όσο και στο σύνολο με 25,8%.

Στη δεύτερη θέση των νεανικών ηλικιών βρέθηκε η μετάδοση του αγώνα Αργεντινή – Αυστρία από την ERT2 με 19,3%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,9%.

Στο σύνολο κοινού, δεύτερος ήταν επίσης ο «Άγιος Έρωτας» με 19%, αφήνοντας τρίτο το ποδόσφαιρο της ERT2 με 18,9%. Το MasterChef 10 σημείωσε 11,5% στο δυναμικό κοινό και 9,9% στο σύνολο, ενώ το Grand Hotel κινήθηκε στο 5,3% και 12,4% αντίστοιχα. Χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν οι εκπομπές της ERT NEWS και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» του OPEN.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς Ε130 20.1%
2 ERT2 Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αυστρία (Ζ) 19.3%
3 ALPHA Άγιος Έρωτας Κ2 Ε129 16.9%
4 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε54 16.8%
5 STAR MasterChef 10 11.5%
6 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 11.2%
7 ANT1 Σούπερ Ήρωες Ε32 9.9%
8 Mega Μια Νύχτα Μόνο Ε98 8.2%
9 ANT1 Grand Hotel Κ2 Ε131 5.3%
10 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε51 3.8%
11 ANT1 Γιατί Ρε Πατέρα; Ε39 3.2%
12 OPEN Ο πιο Αδύναμος Κρίκος 1.9%
13 ERT NEWS Πολιτική Κουζίνα 0.5%
14 ERT NEWS Press Talk 0.4%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς Ε130 25.8%
2 ALPHA Άγιος Έρωτας Κ2 Ε129 19%
3 ERT2 Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αυστρία (Ζ) 18.9%
4 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε54 16.3%
5 Mega Μια Νύχτα Μόνο Ε98 13.2%
6 ANT1 Grand Hotel Κ2 Ε131 12.4%
7 STAR MasterChef 10 9.9%
8 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 9.1%
9 ANT1 Σούπερ Ήρωες Ε32 7.1%
10 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε51 5.2%
11 ANT1 Γιατί Ρε Πατέρα; Ε39 4.3%
12 OPEN Ο πιο Αδύναμος Κρίκος 3.3%
13 ERT NEWS Press Talk 1.6%
14 ERT NEWS Πολιτική Κουζίνα 1.2%
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