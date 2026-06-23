AI Act: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι περιλαμβάνει

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Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο εισάγει το εθνικό πλαίσιο εποπτείας και διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προβλέποντας τη δημιουργία νέων θεσμών, μηχανισμών ελέγχου και δομών υποστήριξης της καινοτομίας, με στόχο την ασφαλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουλίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε φορείς και πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου που καθιστά δυνατή την εφαρμογή του AI Act στην ελληνική έννομη τάξη, ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της καινοτομίας, της προστασίας των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Οι εθνικοί μηχανισμοί εφαρμογής του AI Act

Παράλληλα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θεσπίζονται οι αναγκαίοι εθνικοί μηχανισμοί εφαρμογής του AI Act.

Ειδικότερα:

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζεται ως κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή του AI Act.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής.

Δημιουργείται Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Θεσπίζεται Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI RegulatorySandbox), παρέχοντας σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες και με την υποστήριξη της Πολιτείας.

Καθιερώνεται μηχανισμός υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και σύστημα διοικητικών κυρώσεων για την αποτελεσματική διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Δημιουργείται ενιαίο μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ενισχύεται ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, ως προς την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν του το Κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε, έχει ήδη συγκεκριμένη πορεία υλοποίησης με τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, που έχει ως κύριο άξονα δράσεων τον σχεδιασμό, συντονισμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών δράσεων για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διακυβέρνηση δεδομένων στη χώρα.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθότι η Ελλάδα προχωρά στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, συνδυάζοντας την προστασία των πολιτών με την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.