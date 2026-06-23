Κοζάνη: Στο νοσοκομείο γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο – Οι περίοικοι άκουσαν τις κραυγές της

Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα μετά από επίθεση αδέσποτου σκύλου την Δευτέρα (22/6) στη Σιάτιστα Κοζάνης, με τους περίοικους να σπεύδουν σε βοήθεια. Το περιστατικό έρχεται εν μέσω επαναλαμβανόμενων διαμαρτυριών των κατοίκων για επιθέσεις αδέσποτων ζώων στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της διακομίστηκε μία γυναίκα, η οποία δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο, την Δευτέρα (22/6) στην πόλη της Σιάτιστας.
  • Το περιστατικό συνέβη κοντά στην περιοχή του πρώην τελωνείου, με τους περίοικους να αντιλαμβάνονται τις κραυγές της γυναίκας και να σπεύδουν να την βοηθήσουν. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.
  • Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι στη Σιάτιστα είχαν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν για επιθέσεις αδέσποτων ζώων ακόμη και μέσα στην πόλη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της διακομίστηκε μία γυναίκα, η οποία δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο, την Δευτέρα (22/6) στην πόλη της Σιάτιστας.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην περιοχή του πρώην τελωνείου, με τους περίοικους να αντιλαμβάνονται τις κραυγές της γυναίκας και να σπεύδουν να την βοηθήσουν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που μετέφερε την γυναίκα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι στη Σίατιστα είχαν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν για επιθέσεις αδέσποτων ζώων ακόμη και μέσα στην πόλη.

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