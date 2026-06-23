Θεσσαλονίκη: Έριξε ηλικιωμένη στον δρόμο για της αρπάξει την τσάντα

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Θύμα επίθεσης από «τσαντάκια» έπεσε μία 76χρονη το βράδυ της Κυριακής, στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης.

Ένας 49χρονος προσέγγισε την ηλικιωμένη, την απώθησε βίαια, την έριξε στο οδόστρωμα και άρπαξε την τσάντα της, που περιείχε 126 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας εντόπισαν άμεσα τον 49χρονο δράστη και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Γυναίκα έκλεψε χρήματα και τραπεζική κάρτα από ηλικιωμένο

Στο μεταξύ, με το πρόσχημα της διενέργειας εράνου, μία 51χρονη γυναίκα έπεισε έναν 72χρονο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης να μπει στο διαμέρισμά του, απ’ όπου αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό και μία τραπεζική κάρτα.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.