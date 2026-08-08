Σαν σήμερα 8 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού
- Παγκόσμια Ημέρα Γάτας
Γεγονότα
- 1303: Ο Φάρος της Αλεξανδρείας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρρηγνύει τα τοιχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού.
- 1680: Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά.
- 1884: Τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς» τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος.
- 1952: Ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του, σε κόμικ-στριπ.
- 1963: Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου».
- 1990: Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)
Γεννήσεις
- 1879: Εμιλιάνο Ζαπάτα, Μεξικανός στρατιωτικός. (Θαν. 10/4/1919)
- 1898: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 11/11/1990)
- 1927: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Θαν. 2/6/2000)
- 1934: Ρίκα Διαλυνά, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1937: Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικάνος ηθοποιός.
- 1981: Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας.
Θάνατοι
- 1827: Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. (Γεν. 11/4/1770)
- 2003: Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζητείται Ελπίς», «Το Λάθος») (Γεν. 16/8/1919)
- 2017: Αρλέτα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Νικολέτας Τσούπρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Γεν. 3/3/1945)