Σαν σήμερα 8 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Φάρος της Αλεξάνδρειας
Σαν σήμερα, στις 8 Αυγούστου 1303, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παύει να λειτουργεί, όταν ισχυρός σεισμός προκαλεί την κατάρρευση μεγάλου μέρους του μνημείου.
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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού
  • Παγκόσμια Ημέρα Γάτας

Γεγονότα

  • 1303: Ο Φάρος της Αλεξανδρείας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρρηγνύει τα τοιχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού.
  • 1680: Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά.
  • 1884: Τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς» τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος.
  • 1952: Ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του, σε κόμικ-στριπ.
  • 1963: Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου».
  • 1990: Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)

Γεννήσεις

  • 1879: Εμιλιάνο Ζαπάτα, Μεξικανός στρατιωτικός. (Θαν. 10/4/1919)
  • 1898: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 11/11/1990)
  • 1927: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Θαν. 2/6/2000)
  • 1934: Ρίκα Διαλυνά, Ελληνίδα ηθοποιός.
  • 1937: Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικάνος ηθοποιός.
  • 1981: Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας.

Θάνατοι

  • 1827: Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. (Γεν. 11/4/1770)
  • 2003: Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζητείται Ελπίς», «Το Λάθος») (Γεν. 16/8/1919)
  • 2017: Αρλέτα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Νικολέτας Τσούπρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Γεν. 3/3/1945)
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