Σαν σήμερα 8 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1303: Ο Φάρος της Αλεξανδρείας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρρηγνύει τα τοιχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού.

Ο Φάρος της Αλεξανδρείας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρρηγνύει τα τοιχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. 1680: Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά.

Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά. 1884: Τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς» τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος.

Τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς» τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος. 1952: Ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του, σε κόμικ-στριπ.

Ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του, σε κόμικ-στριπ. 1963: Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου».

Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου». 1990: Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)

Γεννήσεις

1879: Εμιλιάνο Ζαπάτα, Μεξικανός στρατιωτικός. (Θαν. 10/4/1919)

Εμιλιάνο Ζαπάτα, Μεξικανός στρατιωτικός. (Θαν. 10/4/1919) 1898: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 11/11/1990)

Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 11/11/1990) 1927: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Θαν. 2/6/2000)

Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Θαν. 2/6/2000) 1934: Ρίκα Διαλυνά, Ελληνίδα ηθοποιός.

Ρίκα Διαλυνά, Ελληνίδα ηθοποιός. 1937: Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικάνος ηθοποιός.

Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικάνος ηθοποιός. 1981: Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας.

Θάνατοι