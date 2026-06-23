Qatargate: Στάση αναμονής από το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο πρώην Επίτροπος για τις κατηγορίες

Εσωτερική αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η απόφαση τω ν βελγικών Αρχών να εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου και νυν βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate.

Ο κ. Αβραμόπουλος χθες εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι κατηγορίες είναι εντελώς αβάσιμες, αλλά ωστόσο θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική Δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα.

Από το Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφράζουν άποψη για το θέμα, λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα κληθεί να απαντήσει η Δικαιοσύνη , παραπέμποντας στις δηλώσεις του ίδιου του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή. Επί της ουσίας ακολουθείται η ίδια γραμμή και με άλλες υποθέσεις, όπως εκείνη του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αναμένουμε τη Δικαιοσύνη, αλλά δεν… αδειάζουμε τα στελέχη μας, μέχρι να αποδειχθεί κάποια ενοχή».

Αυτή αναμένεται να είναι και η γραμμή άμυνας απέναντι στις όποιες επιθέσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες θεωρούνται δεδομένες με κεντρικό επιχείρημα ότι ακόμη ένα γαλάζιο στέλεχος εμπλέκεται σε σκάνδαλο. Στο Μαξίμου είναι έτοιμοι για το ενδεχόμενο «ακόμη μίας εργαλειοποίησης μίας υπόθεσης».

Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ενώ και κατά το παρελθόν ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.

Αβραμόπουλος για Qatargate: Καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο – Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωνε:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής EmmaBonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent EthicalCommittee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

Politico: Οι βελγικές Αρχές τον είχαν καλέσει για κατάθεση, αλλά δεν εμφανίστηκε

Δημοσίευμα του Politico το οποίο αναφέρεται στην υπόθεση Αβραμόπουλου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι «βελγικές Αρχές είχαν καλέσει πριν από περίπου έναν χρόνο τον πρώην Επίτροπο να καταθέσει, αλλά δεν εμφανίστηκε». Μάλιστα επικαλείται δηλώσεις Έλληνα αξιωματούχου.

Επίσης το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι «ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις Αρχές να συνδέουν την υπόθεση με το εισόδημα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση στο επίκεντρο του σκανδάλου», δήλωσε ένας από τους ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους.

Το Politico φιλοξενεί και τα όσα είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και περιγράφει τι αφορά το Qatargate.