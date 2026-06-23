Ηράκλειο: Ζημιές από φωτιά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Φωτιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (22/6) στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλειές Ηρακλείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κεραμοσκεπή, το εσωτερικό και σε εκκλησιαστικά είδη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (22/6) στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλειές Ηρακλείου, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στην κεραμοσκεπή και το εσωτερικό του ναού.
  • Δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν γρήγορα την φωτιά υπό έλεγχο.
  • Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

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Ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (22/6) στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλειές Ηρακλείου.

Λόγω της φωτιάς, προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές τόσοι στην κεραμοσκεπή του ναού, όσο και στο εσωτερικό και σε εκκλησιαστικά είδη.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και κατάφεραν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, την προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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