Ηράκλειο: Ζημιές από φωτιά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

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Ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (22/6) στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλειές Ηρακλείου.

Λόγω της φωτιάς, προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές τόσοι στην κεραμοσκεπή του ναού, όσο και στο εσωτερικό και σε εκκλησιαστικά είδη.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και κατάφεραν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, την προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.