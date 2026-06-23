Κερατσίνι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη μηχανής που κατέληξε σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο, το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στο Κερατσίνι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι χθες, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν μια μηχανή με δύο επιβαίνοντες να κινείται χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην περιοχή των Μεγάρων. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει μέσω της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία εξελίχθηκε κατά μήκος της νέας εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της λεωφόρου Σχιστού, πριν καταλήξει στη λεωφόρο Σαλαμίνος, στο κέντρο του Κερατσινίου. Εκεί, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε ανήλικους μαθητές και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου.

Στο βίντεο που μεταδίδει η ΕΡΤ καταγράφεται η στιγμή του τροχαίου, αλλά και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ να φτάνουν τρέχοντας στο σημείο, προκειμένου να περάσουν χειροπέδες στους δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας.

Πρόκειται για τον 25χρονο οδηγό και την 22χρονη συνεπιβάτιδά του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες, και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι δύο νεαροί στη συνέχεια συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και για απείθεια.

Δείτε το βίντεο από την καταδίωξη: