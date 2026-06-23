e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές, κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και ποσά για προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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πληρωμές
Photo: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, ενώ προβλέπονται και πληρωμές παροχών και εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ, θα διατεθούν 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά, καθώς και ποσά για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και άδειες μητρότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.
  • Έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ:

2. Από τη ΔΥΠΑ:

  •  15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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