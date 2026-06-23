e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές, κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και ποσά για προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.