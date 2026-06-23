Τροχαίο στο Αλιβέρι: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα ηλιακού φωτισμού – Δεν τραυματίστηκε η οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 22 Ιουνίου 2026, στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα ηλιακού φωτισμού. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οδηγός βγήκε από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς δεν κατέληξε σε τραγωδία, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή του Αλιβερίου, στην Εύβοια.
  • Μια γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλιακού φωτισμού.
  • Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οδηγός είχε κυριολεκτικά «άγιο», βγαίνοντας σώα και αβλαβής από το όχημα χωρίς τραυματισμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου 2026, στην περιοχή του Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, μια γυναίκα οδηγούσε το Ι.Χ. επιβατικό της όχημα, όταν έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες. Το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα ηλιακού φωτισμού.

Δεν τραυματίστηκε η οδηγός

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές, η οδηγός βγήκε από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες κατέγραψαν το περιστατικό και ρύθμισαν την κυκλοφορία. Παράλληλα, διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

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