Τροχαίο στο Αλιβέρι: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα ηλιακού φωτισμού – Δεν τραυματίστηκε η οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου 2026, στην περιοχή του Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, μια γυναίκα οδηγούσε το Ι.Χ. επιβατικό της όχημα, όταν έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες. Το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα ηλιακού φωτισμού.

Δεν τραυματίστηκε η οδηγός

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές, η οδηγός βγήκε από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες κατέγραψαν το περιστατικό και ρύθμισαν την κυκλοφορία. Παράλληλα, διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.