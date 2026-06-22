Τέξας: Γυναίκα σκοτώθηκε όταν Tesla σε λειτουργία αυτόματου πιλότου έπεσε πάνω στο σπίτι της

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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Τέξας όταν αυτοκίνητο Tesla που βρισκόταν σε λειτουργία Autopilot έπεσε πάνω στο σπίτι της, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Όπως μεταδίδει το NBC News, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Κέιτι του Τέξας, όταν ένα Tesla Model 3 εξετράπη της πορείας του και διέσχισε τον τοίχο κατοικίας από τούβλα.

Η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο σπίτι

Ο οδηγός, που ταυτοποιήθηκε ως Μάικλ Μπάτλερ, κινούνταν προς τα ανατολικά περίπου στις 20:00 τοπική ώρα όταν το όχημα προσέκρουσε στην κατοικία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάρις.

Κατά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο παρέσυρε τη Μάρθα Άβιλα, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο οδηγός υποστήριξε ότι ήταν ενεργοποιημένο το Autopilot

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μπάτλερ δήλωσε ότι το σύστημα Autopilot της Tesla ήταν ενεργοποιημένο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο οδηγός δεν έφερε ενδείξεις μέθης και συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα.

Ο ίδιος τραυματίστηκε επίσης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η Tesla δεν απάντησε στα αιτήματα του NBC News για σχολιασμό του περιστατικού.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.