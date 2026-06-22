Ντόπινγκ: Με τετραετή αποκλεισμό τιμωρήθηκε η νικήτρια του Wimbledon 2023, Μαρκέτα Βοντρούσοβα

Τον τετραετή αποκλεισμό της νικήτριας του Wimbledon 2023 Μαρκέτα Βοντρούσοβα αποφάσισε ανεξάρτητο δικαστήριο ακολουθώντα τον κανονισμό τoυ Διεθνή Οργανισμού Ακεραιότητας του Τένις (ITIA). H 26άχρονη Τσέχα τενίστρια είχε αρνηθεί να δώσει δείγμα σε απροειδοποίητο έλεγχο αντι-ντόπινγκ εκτός αγώνων στο σπίτι της, στις 3 Δεκεμβρίου 2025.
Η Τσέχα τενίστρια είχε δηλώσει ότι φοβόταν για την ασφάλειά της όταν ο υπεύθυνος τηλεφώνησε και είπε ότι δεν ακολουθήθηκε το «πρωτόκολλο».
Με ανάρτησή της, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είχε υποστηρίξει πως αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.
Το δικαστήριο στην απόφασή του ανέφερε πως η Μαρκέτα Βοντρούσοβα «δεν παρείχε καμία πειστική δικαιολογία» για την άρνησή της σε τεστ.
Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα, είχε γίνει η πρώτη παίκτρια χωρίς κατάταξη που κέρδισε τον τίτλο του απλού του Wimbledon το 2023.
Ο αποκλεισμός της Βοντρούσοβα θα λήξει στις 21 Ιουνίου 2030.