Ντόπινγκ: Με τετραετή αποκλεισμό τιμωρήθηκε η νικήτρια του Wimbledon 2023, Μαρκέτα Βοντρούσοβα

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Τον τετραετή αποκλεισμό της νικήτριας του Wimbledon 2023 Μαρκέτα Βοντρούσοβα αποφάσισε ανεξάρτητο δικαστήριο ακολουθώντα τον κανονισμό τoυ Διεθνή Οργανισμού Ακεραιότητας του Τένις (ITIA). H 26άχρονη Τσέχα τενίστρια είχε αρνηθεί να δώσει δείγμα σε απροειδοποίητο έλεγχο αντι-ντόπινγκ εκτός αγώνων στο σπίτι της, στις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Η Τσέχα τενίστρια είχε δηλώσει ότι φοβόταν για την ασφάλειά της όταν ο υπεύθυνος τηλεφώνησε και είπε ότι δεν ακολουθήθηκε το «πρωτόκολλο».

Με ανάρτησή της, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είχε υποστηρίξει πως αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το δικαστήριο στην απόφασή του ανέφερε πως η Μαρκέτα Βοντρούσοβα «δεν παρείχε καμία πειστική δικαιολογία» για την άρνησή της σε τεστ.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα, είχε γίνει η πρώτη παίκτρια χωρίς κατάταξη που κέρδισε τον τίτλο του απλού του Wimbledon το 2023.

Ο αποκλεισμός της Βοντρούσοβα θα λήξει στις 21 Ιουνίου 2030.