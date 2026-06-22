LIVE UPDATE
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Ντόπινγκ: Με τετραετή αποκλεισμό τιμωρήθηκε η νικήτρια του Wimbledon 2023, Μαρκέτα Βοντρούσοβα

Η νικήτρια του Wimbledon 2023, Μαρκέτα Βοντρούσοβα, τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό από ανεξάρτητο δικαστήριο, ακολουθώντας τον κανονισμό του Διεθνή Οργανισμού Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), λόγω άρνησης παροχής δείγματος σε απροειδοποίητο έλεγχο αντι-ντόπινγκ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Μαρκέτα Βοντρούσοβα
πηγή: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τετραετή αποκλεισμό επέβαλε ανεξάρτητο δικαστήριο στη νικήτρια του Wimbledon 2023, Μαρκέτα Βοντρούσοβα, επειδή αρνήθηκε να δώσει δείγμα σε απροειδοποίητο έλεγχο αντι-ντόπινγκ εκτός αγώνων.
  • Η Βοντρούσοβα είχε δηλώσει πως φοβόταν για την ασφάλειά της και αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε πως «δεν παρείχε καμία πειστική δικαιολογία».
  • Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είχε γίνει η πρώτη παίκτρια χωρίς κατάταξη που κέρδισε τον τίτλο του απλού του Wimbledon το 2023. Ο αποκλεισμός της θα λήξει στις 21 Ιουνίου 2030.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον τετραετή αποκλεισμό της νικήτριας του Wimbledon 2023 Μαρκέτα Βοντρούσοβα αποφάσισε ανεξάρτητο δικαστήριο ακολουθώντα τον κανονισμό τoυ Διεθνή Οργανισμού Ακεραιότητας του Τένις (ITIA). H 26άχρονη Τσέχα τενίστρια είχε αρνηθεί να δώσει δείγμα σε απροειδοποίητο έλεγχο αντι-ντόπινγκ εκτός αγώνων στο σπίτι της, στις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Η Τσέχα τενίστρια είχε δηλώσει ότι φοβόταν για την ασφάλειά της όταν ο υπεύθυνος τηλεφώνησε και είπε ότι δεν ακολουθήθηκε το «πρωτόκολλο».

Με ανάρτησή της, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είχε υποστηρίξει πως αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το δικαστήριο στην απόφασή του ανέφερε πως η Μαρκέτα Βοντρούσοβα «δεν παρείχε καμία πειστική δικαιολογία» για την άρνησή της σε τεστ.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα, είχε γίνει η πρώτη παίκτρια χωρίς κατάταξη που κέρδισε τον τίτλο του απλού του Wimbledon το 2023.

Ο αποκλεισμός της Βοντρούσοβα θα λήξει στις 21 Ιουνίου 2030.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ