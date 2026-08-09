Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Βαγγέλη Μαρινάκη: «Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός»

Στη σχέση που διατηρεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επισημαίνοντας ότι μεταξύ τους υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι των Euro Insiders στο YouTube και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σημείωσε ότι γνωρίζεται εδώ και χρόνια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς, όπως ανέφερε, οι δυο τους είχαν βρεθεί την ίδια περίοδο στην ίδια πόλη για σπουδές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, ενώ σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την αθλητική προτίμηση του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Έτυχε να σπουδάζουμε στην ίδια πόλη κάποια στιγμή. Μέναμε μαζί. Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα. Υποστηρίζει τη λάθος ομάδα», δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.