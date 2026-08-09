Ότο Ρεχάγκελ: Οι ευχές της EΠΟ για τα 88α γενέθλιά του – ΦΩΤΟ

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Τα 88α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Ότο Ρεχάγκελ, με την ΕΠΟ να σπεύδει να ευχηθεί χρόνια πολλά στον προπονητή που οδήγησε την εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004.

Ο Ότο Ρεχάγκελ έχει καταγραφεί στην ιστορία ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΕΠΟ έστειλε τις ευχές της στον προπονητή με ένα μήνυμα στα social media.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ», αναφέρει το μήνυμα της Ομοσπονδίας.