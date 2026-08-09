Ότο Ρεχάγκελ: Οι ευχές της EΠΟ για τα 88α γενέθλιά του – ΦΩΤΟ

Ο Ότο Ρεχάγκελ γιορτάζει τα 88α γενέθλιά του, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) να σπεύδει να του ευχηθεί χρόνια πολλά. Ο Γερμανός προπονητής έχει καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ως η προσωπικότητα που οδήγησε την εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004.

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Αθλητισμός

Ότο Ρεχάγκελ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα 88α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Ότο Ρεχάγκελ, με την ΕΠΟ να σπεύδει να του ευχηθεί χρόνια πολλά.
  • Ο Ότο Ρεχάγκελ οδήγησε την εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004 και έχει καταγραφεί στην ιστορία ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
  • Η ΕΠΟ έστειλε τις ευχές της στον προπονητή με ένα μήνυμα στα social media, αναφέροντας: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ».

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Τα 88α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Ότο Ρεχάγκελ, με την ΕΠΟ να σπεύδει να ευχηθεί χρόνια πολλά στον προπονητή που οδήγησε την εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004.

Ο Ότο Ρεχάγκελ έχει καταγραφεί στην ιστορία ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΕΠΟ έστειλε τις ευχές της στον προπονητή με ένα μήνυμα στα social media.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ», αναφέρει το μήνυμα της Ομοσπονδίας.

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