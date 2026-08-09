Ο Μπέρναμ περιοδεύει στη Βρετανία με φόντο την ακρίβεια – Ετοιμάζει νέα μέτρα για «ανάσα» στα νοικοκυριά

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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ξεκινά από τη Δευτέρα εθνική περιοδεία, με στόχο να ακούσει από κοντά τις ανησυχίες των πολιτών για το κόστος ζωής και να παρουσιάσει νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Μπέρναμ θα περάσει μεγάλο μέρος του Αυγούστου σε «λειτουργία ακρόασης», ταξιδεύοντας σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και συνομιλώντας με πολίτες για τις καθημερινές οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την περιοδεία για να παρουσιάσει το δεκαετές σχέδιό του για τη Βρετανία.

Νέα μέτρα για «ανάσα» στα νοικοκυριά

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει σειρά νέων παρεμβάσεων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα δώσουν στους πολίτες μεγαλύτερο περιθώριο απέναντι στις αυξημένες τιμές και τους λογαριασμούς, σύμφωνα με το Sky News.

Ήδη, κατά την πρώτη εβδομάδα του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ανακοίνωσε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας από 5% σε μηδενικό συντελεστή, ανώτατο όριο 2 λιρών στα εισιτήρια λεωφορείων, καθώς και μείωση 20% στους επιχειρηματικούς φόρους για την πλειονότητα των παμπ και άλλων επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Μπέρναμ σκοπεύει να «συναντήσει τους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται», υποστηρίζοντας ότι το Γουέστμινστερ έχει συνηθίσει υπερβολικά να αντιμετωπίζει καθημερινές επιβαρύνσεις, όπως οι κρυφές χρεώσεις και η υπερκοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, ως κάτι αναπόφευκτο.

«Δεν θεωρεί ότι αυτό είναι σωστό. Γι’ αυτό θα αρχίσει να παρουσιάζει μια σειρά μέτρων υπέρ των καταναλωτών και για το κόστος ζωής, ώστε να δώσει στους πολίτες λίγο χώρο να αναπνεύσουν», ανέφερε.

Ο πόλεμος με το Ιράν κρατά ψηλά τον πληθωρισμό

Το κόστος ζωής παραμένει ένα από τα βασικότερα προβλήματα για τους Βρετανούς, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα.

Δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουλίου έδειξε ότι το 30% των πολιτών ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση της οικονομίας, ενώ το 22% αναφέρει συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τις τιμές ως βασικό πρόβλημα.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι πιέσεις αυτές απειλούν να επισκιάσουν την αρχική πολιτική ώθηση που έχει λάβει ο νέος πρωθυπουργός μετά την ανάληψη της εξουσίας.

«Δεν θα δεχθούμε ότι πρέπει απλώς να ζούμε με τις κρυφές χρεώσεις»

Ο Μπέρναμ αναμένεται να εστιάσει ιδιαίτερα στην προστασία των καταναλωτών και στις καθημερινές οικονομικές επιβαρύνσεις που, σύμφωνα με το επιτελείο του, έχουν γίνει αποδεκτές ως «κανονικότητα».

Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι κρυφές χρεώσεις, οι πρακτικές που θεωρούνται καταχρηστικές και η πίεση στις μικρές επιχειρήσεις και στα εμπορικά κέντρα των πόλεων.

Ο πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί παράλληλα να επικεντρωθεί στην αναζωογόνηση των βρετανικών εμπορικών δρόμων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τον πληθωρισμό, το ενεργειακό κόστος και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Πυρά από Reform UK, Πράσινους και Συντηρητικούς

Η αντιπολίτευση, πάντως, ασκεί ήδη έντονη κριτική στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.

Ο εκπρόσωπος οικονομικής πολιτικής του Reform UK, Ρόμπερτ Τζένρικ, κάλεσε τον πρωθυπουργό να καταργήσει τις πράσινες επιβαρύνσεις και τους φόρους στους λογαριασμούς ενέργειας, καθώς και να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Εργατικοί πρέπει να μειώσουν τις αυξανόμενες δαπάνες για επιδόματα, ώστε να ελαφρυνθεί, όπως είπε, η πίεση στη «σκληρά εργαζόμενη πλειοψηφία».

Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Πρασίνων Ζακ Πολάνσκι κατηγόρησε τον Μπέρναμ ότι απλώς «πειράζει τις άκρες» του προβλήματος, υποστηρίζοντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης κόστους ζωής.

«Εκπληκτική υποκρισία», λέει ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αντίδραση του σκιώδους υπουργού Οικονομικών Σερ Μελ Στράιντ, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπέρναμ για «εκπληκτική υποκρισία».

Ο Στράιντ υποστήριξε ότι οι αυξήσεις φόρων και η γραφειοκρατία πλήττουν τις επιχειρήσεις των εμπορικών δρόμων, αναγκάζοντας καταστήματα να κλείσουν και συμβάλλοντας στην περαιτέρω αύξηση των τιμών.

Κάλεσε επίσης τον πρωθυπουργό να καταργήσει τους επιχειρηματικούς φόρους για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις.

Η εθνική περιοδεία του Μπέρναμ αναμένεται έτσι να λειτουργήσει όχι μόνο ως προσπάθεια άμεσης επαφής με τους πολίτες, αλλά και ως πρώτο μεγάλο πολιτικό τεστ για τη νέα κυβέρνηση, καθώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός απειλούν να γίνουν το ζήτημα που θα καθορίσει τους πρώτους μήνες της πρωθυπουργίας του.