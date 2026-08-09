ΗΠΑ: Ιστορικό σπίτι πωλείται για μόλις 1 δολάριο – Ο απίθανος όρος για να γλιτώσει από την κατεδάφιση

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Ένα ιστορικό σπίτι ηλικίας άνω των 120 ετών στο Μέιν των ΗΠΑ βγήκε προς πώληση στην εξωφρενικά χαμηλή τιμή του ενός δολαρίου. Η ευκαιρία, ωστόσο, συνοδεύεται από έναν καθόλου εύκολο όρο: ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να μεταφέρει ολόκληρο το κτίριο σε άλλη τοποθεσία, διαφορετικά θα κατεδαφιστεί.

Η εταιρεία ναυπηγικής General Dynamics Bath Iron Works ανακοίνωσε ότι διαθέτει προς πώληση δύο κτίρια κατοικιών στην πόλη Μπαθ του Μέιν, έναντι μόλις ενός δολαρίου το καθένα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το ιστορικό Deering House, στην οδό Washington 606, το οποίο χτίστηκε περίπου το 1900 και αποτελεί κομμάτι της ναυπηγικής ιστορίας της περιοχής.

Η συμβολική τιμή, όμως, κρύβει μία μεγάλη πρόκληση. Ο αγοραστής θα πρέπει να μετακινήσει το κτίριο από τη σημερινή του θέση και να το εγκαταστήσει σε νόμιμα αδειοδοτημένο οικόπεδο έως τις 20 Νοεμβρίου 2027, αναφέρει η New York Post.

Το σπίτι ενός από τους σημαντικότερους ναυπηγούς της πόλης

Το Deering House υπήρξε η κατοικία του Gardiner G. Deering, σημαντικού ναυπηγού που συνέβαλε στην ανάδειξη του Μπαθ σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυπηγικής των ΗΠΑ στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Deering κατασκεύασε 99 πλοία κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του και διατηρούσε ναυπηγείο στις όχθες του ποταμού Kennebec.

Το Μπαθ ήταν κάποτε γνωστό ως «City of Ships» («Πόλη των Πλοίων») και το 1854 βρισκόταν στην τρίτη θέση στις ΗΠΑ στην κατασκευή πλοίων με ξύλινο κύτος, πίσω μόνο από τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη.

Σήμερα, το ιστορικό σπίτι χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείων και υπάρχουν μισθωτές με συμβόλαια που ισχύουν έως τον Νοέμβριο του 2027.

Ένα δολάριο το σπίτι, εκατοντάδες χιλιάδες η μεταφορά

Το μεγάλο «αλλά» της πώλησης βρίσκεται στο κόστος που θα πρέπει να αναλάβει ο υποψήφιος αγοραστής.

Η Bath Iron Works ξεκαθαρίζει ότι τα κτίρια πωλούνται στην κατάσταση και στο σημείο όπου βρίσκονται, χωρίς καμία εγγύηση.

Ο νέος ιδιοκτήτης θα αναλάβει όλα τα έξοδα για τη μετακίνησή τους, μεταξύ των οποίων άδειες, εγκρίσεις, εξειδικευμένα συνεργεία μεταφοράς κτιρίων, μεταφορικά, προετοιμασία του νέου οικοπέδου, θεμελίωση και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Και το κόστος μπορεί να είναι τεράστιο.

Μόλις τον περασμένο Μάιο, ένα τριώροφο ιστορικό σπίτι περίπου 576 τετραγωνικών μέτρων, που είχε σχεδιαστεί το 1899 από τον αρχιτέκτονα John Calvin Stevens, μεταφέρθηκε σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου στην Αγκούστα του Μέιν.

Το κτίριο, βάρους περίπου 54 τόνων, χωρίστηκε σε δύο τμήματα για να μεταφερθεί στο νέο οικόπεδο, με το συνολικό κόστος του εγχειρήματος να ξεπερνά τα 500.000 δολάρια.

Αν δεν βρεθεί αγοραστής, θα κατεδαφιστεί

Το μέλλον του Deering House είναι πλέον ξεκάθαρο: είτε κάποιος θα αναλάβει να το αγοράσει και να το μεταφέρει είτε θα κατεδαφιστεί, ώστε στη θέση του να κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις της Bath Iron Works.

«Ελπίζουμε ότι υπάρχει κάποιος που διαθέτει κατάλληλο οικόπεδο και ότι είναι οικονομικά εφικτό για κάποιον που ενδιαφέρεται για το σπίτι να το μεταφέρει και να διατηρήσει τον ιστορικό του χαρακτήρα», δήλωσε η διευθύντρια εγκαταστάσεων της Bath Iron Works, Jolene Nickerson.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ήδη δεχθεί αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τα δύο κτίρια.

Ο Jack Martin, αρχειονόμος και υπεύθυνος ειδικών συλλογών της Patten Free Library, σημείωσε ότι όποιος τελικά σώσει το Deering House δεν θα αποκτήσει απλώς ένα ιδιαίτερο σπίτι, αλλά και ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης.

«Θα έχετε ένα μοναδικό σπίτι και μια σπουδαία ιστορία», είπε, προσθέτοντας ότι ο μελλοντικός ιδιοκτήτης θα είναι παράλληλα «ο άνθρωπος που μετακίνησε και έσωσε ένα ιστορικό σπίτι».