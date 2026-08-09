Νέα Υόρκη: Τραγωδία κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας – Αναποδογύρισε σκάφος, νεκροί μία γυναίκα και ένα βρέφος 5 μηνών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγική κατάληξη είχε η ανατροπή σκάφους το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, στα ανοιχτά του Liberty Island, όπου βρίσκεται το Άγαλμα της Ελευθερίας. Από τους 14 επιβαίνοντες, μία γυναίκα και ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών έχασαν τη ζωή τους, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:25 το βράδυ του Σαββάτου, όταν το σκάφος ανετράπη, με αποτέλεσμα και οι 14 επιβαίνοντες να βρεθούν στο νερό.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post, επρόκειτο για μηχανοκίνητο σκάφος τύπου bowrider μήκους περίπου 6,7 μέτρων.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες αναποδογύρισε παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Δύτες εντόπισαν τη γυναίκα και το βρέφος

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, 12 από τους 14 επιβαίνοντες είχαν ήδη ανασυρθεί με ασφάλεια από το νερό, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Δύτες της NYPD άρχισαν να αναζητούν τους δύο ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται και τελικά εντόπισαν μία γυναίκα και ένα παιδί.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψαν αργότερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί ήταν βρέφος μόλις πέντε μηνών.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, τα οποία πετούσαν πάνω από την περιοχή, ενώ σωστικά σκάφη με αναμμένους προβολείς ερευνούσαν τα σκοτεινά νερά του λιμανιού.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τα μπλε και κόκκινα φώτα των σκαφών έκτακτης ανάγκης να κινούνται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σκηνές οδύνης στο νοσοκομείο

Πολλοί από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο NYU Langone Hospital Brooklyn, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές οδύνης.

«Όχι. Γιατί; Γιατί; Όχι», ακουγόταν να φωνάζει συγγενικό πρόσωπο ενός από τα θύματα, σύμφωνα με τη New York Post.

Ορισμένοι από τους επιβαίνοντες βρίσκονταν στο λόμπι του νοσοκομείου κρατώντας ακόμη τα σωσίβιά τους, λίγη ώρα μετά τη διάσωσή τους.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τι προκάλεσε την ανατροπή του σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το δυστύχημα συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, μηχανική βλάβη ή άλλο παράγοντα.