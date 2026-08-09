Νέα Υόρκη: Τραγωδία κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας – Αναποδογύρισε σκάφος, νεκροί μία γυναίκα και ένα βρέφος 5 μηνών

Μία τραγική ανατροπή σκάφους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και ενός βρέφους πέντε μηνών. Συνολικά 14 επιβαίνοντες βρέθηκαν στο νερό, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για την ανεύρεση και τον απεγκλωβισμό τους.

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Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό ατόμου στο νερό, στο Brooklyn Bridge Park της Νέας Υόρκης, μετά την ανατροπή του σκάφους κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Φωτογραφία: Robert Mecea/New York Post
Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό ατόμου στο νερό, στο Brooklyn Bridge Park της Νέας Υόρκης, μετά την ανατροπή του σκάφους κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Φωτογραφία: Robert Mecea/New York Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε η ανατροπή σκάφους το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, με μία γυναίκα και ένα βρέφος 5 μηνών να χάνουν τη ζωή τους από τους 14 επιβαίνοντες.
  • Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα, με δύτες της NYPD να εντοπίζουν τη γυναίκα και το βρέφος που αγνοούνταν, οι οποίοι δυστυχώς υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο.
  • Σκηνές οδύνης εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι διασωθέντες, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ανατροπή του σκάφους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε η ανατροπή σκάφους το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, στα ανοιχτά του Liberty Island, όπου βρίσκεται το Άγαλμα της Ελευθερίας. Από τους 14 επιβαίνοντες, μία γυναίκα και ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών έχασαν τη ζωή τους, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:25 το βράδυ του Σαββάτου, όταν το σκάφος ανετράπη, με αποτέλεσμα και οι 14 επιβαίνοντες να βρεθούν στο νερό.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post, επρόκειτο για μηχανοκίνητο σκάφος τύπου bowrider μήκους περίπου 6,7 μέτρων.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες αναποδογύρισε παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Μία γυναίκα και ένα παιδί ανασύρθηκαν από το νερό μετά την ανατροπή του σκάφους κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ. Φωτογραφία: Robert Mecea/New York Post
Μία γυναίκα και ένα παιδί ανασύρθηκαν από το νερό μετά την ανατροπή του σκάφους κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ. Φωτογραφία: Robert Mecea/New York Post

Δύτες εντόπισαν τη γυναίκα και το βρέφος

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, 12 από τους 14 επιβαίνοντες είχαν ήδη ανασυρθεί με ασφάλεια από το νερό, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Δύτες της NYPD άρχισαν να αναζητούν τους δύο ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται και τελικά εντόπισαν μία γυναίκα και ένα παιδί.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψαν αργότερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί ήταν βρέφος μόλις πέντε μηνών.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, τα οποία πετούσαν πάνω από την περιοχή, ενώ σωστικά σκάφη με αναμμένους προβολείς ερευνούσαν τα σκοτεινά νερά του λιμανιού.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τα μπλε και κόκκινα φώτα των σκαφών έκτακτης ανάγκης να κινούνται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ένας από τους επιβαίνοντες μεταφέρεται σε ασθενοφόρο μετά τη διάσωσή του από το σκάφος που ανατράπηκε στα ανοιχτά του Liberty Island, στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία: Paul Martinka
Ένας από τους επιβαίνοντες μεταφέρεται σε ασθενοφόρο μετά τη διάσωσή του από το σκάφος που ανατράπηκε στα ανοιχτά του Liberty Island, στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία: Paul Martinka

Σκηνές οδύνης στο νοσοκομείο

Πολλοί από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο NYU Langone Hospital Brooklyn, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές οδύνης.

«Όχι. Γιατί; Γιατί; Όχι», ακουγόταν να φωνάζει συγγενικό πρόσωπο ενός από τα θύματα, σύμφωνα με τη New York Post.

Ορισμένοι από τους επιβαίνοντες βρίσκονταν στο λόμπι του νοσοκομείου κρατώντας ακόμη τα σωσίβιά τους, λίγη ώρα μετά τη διάσωσή τους.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τι προκάλεσε την ανατροπή του σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το δυστύχημα συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, μηχανική βλάβη ή άλλο παράγοντα.

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