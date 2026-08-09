Ρωσία: Στις φλόγες το Μπέλγκοροντ ύστερα από επίθεση με drones – «Χτυπήματα» κοντά στην έδρα της FSB, 13 τραυματίες

Η ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ δέχτηκε εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία τη νύχτα προς Κυριακή, προκαλώντας μεγάλες φωτιές και σημαντικές ζημιές σε κτίρια. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν χτυπήματα κοντά στην περιφερειακή έδρα της ρωσικής FSB και κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο βασικός στόχος της επίθεσης.

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Διεθνή Νέα

Φωτιά μαίνεται στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ τη νύχτα της 9ης Αυγούστου 2026, έπειτα από αναφερόμενη ουκρανική επίθεση με drones. Φωτογραφία: Exilenova_plus/Telegram
Φωτιά μαίνεται στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ τη νύχτα της 9ης Αυγούστου 2026, έπειτα από αναφερόμενη ουκρανική επίθεση με drones. Φωτογραφία: Exilenova_plus/Telegram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της ρωσικής πόλης Μπέλγκοροντ, με φωτογραφίες και βίντεο να καταγράφουν μεγάλες φωτιές και σημαντικές ζημιές σε κτίρια.
  • Ανάμεσα στα σημεία που επλήγησαν βρίσκεται περιοχή όπου στεγάζεται η περιφερειακή έδρα της ρωσικής FSB, ενώ οι τοπικές Αρχές υποστηρίζουν ότι τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι.
  • Το νέο χτύπημα καταγράφεται ενώ τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, με το Μπέλγκοροντ να αποτελεί συχνό στόχο λόγω της γεωγραφικής του θέσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της ρωσικής πόλης Μπέλγκοροντ τη νύχτα προς Κυριακή, με φωτογραφίες και βίντεο να καταγράφουν μεγάλες φωτιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Ρωσικά μέσα κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές σε κτίρια, ενώ σύμφωνα με ανάλυση ανοικτών πηγών, ανάμεσα στα σημεία που επλήγησαν βρίσκεται περιοχή όπου στεγάζεται η περιφερειακή έδρα της ρωσικής FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας). Οι τοπικές Αρχές υποστηρίζουν ότι τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι.

Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Μπέλγκοροντ, στη δυτική Ρωσία, έπειτα από ευρείας κλίμακας επίθεση με drones που, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φωτιές να έχουν ξεσπάσει σε κτίρια μέσα στην πόλη, ενώ υπάρχουν αναφορές για σημαντικές υλικές ζημιές σε αρκετά σημεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης.

Στο επίκεντρο περιοχή κοντά στην έδρα της FSB

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που δημοσίευσε το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι ASTRA, επικαλούμενο ανάλυση πληροφοριών από ανοικτές πηγές (OSINT).

Σύμφωνα με αυτές, η περιφερειακή έδρα της FSB βρισκόταν ανάμεσα σε τρία κτίρια που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Παράλληλα, ακόμη ένα κτίριο που φέρεται να επλήγη βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Μπέλγκοροντ.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είτε η εγκατάσταση της FSB είτε ο θερμοηλεκτρικός σταθμός αποτέλεσαν τους πραγματικούς στόχους της επίθεσης.

Ρωσικές Αρχές: 13 τραυματίες

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, Αλεξάντερ Σουβάεφ, υποστήριξε ότι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ουκρανική επίθεση.

Οι σχετικές πληροφορίες και οι ισχυρισμοί των ρωσικών Αρχών δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ μέχρι στιγμής ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει την επίθεση.

Το Μπέλγκοροντ αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Η πόλη βρίσκεται μόλις 34 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία και περίπου 70 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος των drones και των πυραύλων

Το νέο χτύπημα καταγράφεται ενώ τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις σε μέσα αεράμυνας.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, τη νύχτα της 8ης Αυγούστου, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιφέρειάς του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί τριών ετών, και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ.

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