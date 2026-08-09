Ρωσία: Στις φλόγες το Μπέλγκοροντ ύστερα από επίθεση με drones – «Χτυπήματα» κοντά στην έδρα της FSB, 13 τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της ρωσικής πόλης Μπέλγκοροντ τη νύχτα προς Κυριακή, με φωτογραφίες και βίντεο να καταγράφουν μεγάλες φωτιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Ρωσικά μέσα κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές σε κτίρια, ενώ σύμφωνα με ανάλυση ανοικτών πηγών, ανάμεσα στα σημεία που επλήγησαν βρίσκεται περιοχή όπου στεγάζεται η περιφερειακή έδρα της ρωσικής FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας). Οι τοπικές Αρχές υποστηρίζουν ότι τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι.

Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Μπέλγκοροντ, στη δυτική Ρωσία, έπειτα από ευρείας κλίμακας επίθεση με drones που, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φωτιές να έχουν ξεσπάσει σε κτίρια μέσα στην πόλη, ενώ υπάρχουν αναφορές για σημαντικές υλικές ζημιές σε αρκετά σημεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Russia’s border city of Belgorod was hit again in an overnight Ukrainian drone attack, with local authorities reporting civilian casualties and fires in residential areas — including an apartment block on Preobrazhenskaya Street and a private home (footage via local… pic.twitter.com/i12Bdv7sit — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2026

Στο επίκεντρο περιοχή κοντά στην έδρα της FSB

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που δημοσίευσε το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι ASTRA, επικαλούμενο ανάλυση πληροφοριών από ανοικτές πηγές (OSINT).

Σύμφωνα με αυτές, η περιφερειακή έδρα της FSB βρισκόταν ανάμεσα σε τρία κτίρια που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Παράλληλα, ακόμη ένα κτίριο που φέρεται να επλήγη βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Μπέλγκοροντ.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είτε η εγκατάσταση της FSB είτε ο θερμοηλεκτρικός σταθμός αποτέλεσαν τους πραγματικούς στόχους της επίθεσης.

Ρωσικές Αρχές: 13 τραυματίες

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, Αλεξάντερ Σουβάεφ, υποστήριξε ότι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ουκρανική επίθεση.

Οι σχετικές πληροφορίες και οι ισχυρισμοί των ρωσικών Αρχών δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ μέχρι στιγμής ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει την επίθεση.

Το Μπέλγκοροντ αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Η πόλη βρίσκεται μόλις 34 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία και περίπου 70 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος των drones και των πυραύλων

Το νέο χτύπημα καταγράφεται ενώ τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις σε μέσα αεράμυνας.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, τη νύχτα της 8ης Αυγούστου, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιφέρειάς του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί τριών ετών, και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ.