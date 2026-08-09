Δεκαπενταύγουστος: «Βουλιάζει» και σήμερα το λιμάνι του Πειραιά – Πάνω από 34.000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου

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Όπου φύγει φύγει οι Αθηναίοι ενόψει του Δεκαπενταύγουστου. Η έξοδος κορυφώνεται, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς εν μέσω της θερινής περιόδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου, συνολικά σχεδόν 60.000 επιβάτες ταξίδεψαν από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, ενώ περίπου 16.000 επιβάτες είχαν ως προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Και σήμερα η επιβατική κίνηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν περισσότεροι από 34.000 επιβάτες, ενώ περίπου 9.300 ταξιδιώτες εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προγραμματιστεί σήμερα 23 δρομολόγια από τον Πειραιά, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν συνολικά 58 δρομολόγια, εκ των οποίων 34 με ταχύπλοα και 24 με οχηματαγωγά πλοία.

Η εικόνα στο λιμάνι είναι ενδεικτική της αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης του Αυγούστου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι

Η αυξημένη κίνηση δεν περιορίζεται στο εσωτερικό του λιμανιού. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους γύρω οδικούς άξονες, με τα οχήματα να κινούνται κατά διαστήματα με χαμηλές ταχύτητες και να καταγράφονται καθυστερήσεις στην πρόσβαση προς τις πύλες.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία έως μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, καθώς η αυξημένη κίνηση μπορεί να προκαλέσει επιπλέον καθυστερήσεις.

ΚΤΕΛ Κηφισού: Υψηλές πληρότητες προς Πελοπόννησο και Κορινθία

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού, αν και η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό.

Ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Στην Ηλεία έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, τα οποία καταγράφουν 100% πληρότητα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στην Κορινθία, όπου, παρά την απουσία έκτακτων δρομολογίων, η συχνότητα των αναχωρήσεων επιτρέπει την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, με αρκετά λεωφορεία να αναχωρούν πλήρη.

Υψηλές πληρότητες καταγράφονται επίσης στα δρομολόγια προς Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνία, ενώ θετική είναι η εικόνα και για την Πρέβεζα.

Αντίθετα, στην Κέρκυρα η κίνηση εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός των έκτακτων δρομολογίων προς Ηγουμενίτσα.

Ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς υπάρχουν δρομολόγια που έχουν ήδη φτάσει στο 100% της πληρότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα εισιτήρια δεν έχουν ακόμη ανοίξει για το σύνολο των αναχωρήσεων.

Συνολικά, πάντως, η κίνηση στα ΚΤΕΛ παραμένει αυξημένη, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν τα λεωφορεία για τις καλοκαιρινές τους μετακινήσεις.

Μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Μαλγάρων

Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων και στα διόδια των Μαλγάρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές, ωστόσο η κυκλοφορία αναμένεται να ενταθεί όσο περνούν οι ώρες.

Οι καθυστερήσεις για τη διέλευση από τα διόδια υπολογίζονται προς το παρόν σε περίπου 5 έως 10 λεπτά, ενώ έχουν ανοίξει οκτώ πύλες εξόδου προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος δημιουργίας μποτιλιαρίσματος.

Η πλειονότητα των οδηγών είναι από τη Θεσσαλονίκη και τους γύρω νομούς, με αρκετούς να κατευθύνονται προς την Κεντρική και Νότια Ελλάδα, αλλά και προς τη Δυτική Ελλάδα.

Προορισμοί όπως η Πύλος, ο Πειραιάς, η Θεσπρωτία, η Πρέβεζα και τα νησιά του Ιονίου βρίσκονται στις επιλογές των εκδρομέων.

100% πληρότητες στα ΚΤΕΛ Μακεδονία

Αυξημένη ήταν από νωρίς το πρωί της Κυριακής (9/8) η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, όπου σχηματίστηκαν ουρές στα εκδοτήρια.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς παραθαλάσσιους προορισμούς, αλλά και προς την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, ενώ αρκετοί επιλέγουν τα νησιά του Ιονίου, όπως την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Τα λεωφορεία αναχωρούν σε αρκετές περιπτώσεις με 100% πληρότητα, ενώ αυξημένη είναι η κινητικότητα και στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών η κίνηση είναι αυξημένη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα ή μποτιλιάρισμα.

Περίπου 100.000 οχήματα πέρασαν από Μέγαρα και Αφίδνες

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες και τις προηγούμενες ημέρες.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου πέρασαν από τα διόδια των Μεγάρων και των Αφιδνών περίπου 100.000 αυτοκίνητα.

Για σήμερα εκτιμάται ότι η κίνηση θα είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της μεγάλης εξόδου του Αυγούστου.

Πάνω από μία ώρα αναμονή στους Ευζώνους

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου συνεχίζεται η αυξημένη εισροή Βαλκάνιων τουριστών προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τη μία ώρα, ενώ για ακόμη μία ημέρα σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα σύνορα.

Τα οχήματα προέρχονται κυρίως από Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο, με τους περισσότερους ταξιδιώτες να κατευθύνονται προς τις ακτές της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Η αυξημένη κίνηση καταγράφεται παρά την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων το τελευταίο διάστημα.