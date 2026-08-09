Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της και με φόντο το ηλιοβασίλεμα

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Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι στην Πάρο, απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και, φυσικά, τη μικρή της κόρη, Ξένια.

Η γνωστή παρουσιάστρια κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και το απαιτητικό της πρόγραμμα, προκειμένου να χαλαρώσει και να ζήσει στιγμές ευτυχίας με την οικογένειά της.

Μία τέτοια θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της, στα social media.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου διακρίνεται να κρατά τρυφερά την κόρη της, στην αγκαλιά της, με φόντο την θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

«Just me, my girl, and a little sunset magic…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε την φωτογραφία μαμάς και κόρης: