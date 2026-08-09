Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της και με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει ένα ξεχωριστό καλοκαίρι στην Πάρο με την οικογένειά της και τη μικρή της κόρη, Ξένια, κάνοντας ένα διάλειμμα από το απαιτητικό της πρόγραμμα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία τρυφερή φωτογραφία στα social media το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, όπου κρατά την κόρη της αγκαλιά με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει ένα ξεχωριστό καλοκαίρι στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και τη μικρή της κόρη, Ξένια.
  • Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε μία τέτοια στιγμή με τους ακολούθους της στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με την κόρη της αγκαλιά.
  • Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Καινούργιου κρατά τρυφερά την κόρη της αγκαλιά, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, γράφοντας στη λεζάντα: «Just me, my girl, and a little sunset magic…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι στην Πάρο, απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και, φυσικά, τη μικρή της κόρη, Ξένια.

Η γνωστή παρουσιάστρια κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και το απαιτητικό της πρόγραμμα, προκειμένου να χαλαρώσει και να ζήσει στιγμές ευτυχίας με την οικογένειά της.

Μία τέτοια θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της, στα social media.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου διακρίνεται να κρατά τρυφερά την κόρη της, στην αγκαλιά της, με φόντο την θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

«Just me, my girl, and a little sunset magic…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε την φωτογραφία μαμάς και κόρης:

Κατερίνα Καινούργιου

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