Παραλίγο τραγωδία στη Σαλαμίνα: Έσωσαν με ΚΑΡΠΑ κοριτσάκι 7 ετών

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Παραλίγο τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου ένα κοριτσάκι 7 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στο Περάνι της Σαλαμίνας, με το παιδί να βρίσκεται στο νερό και να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην παραλία σήμανε συναγερμός και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το Λιμενικό Σώμα, με τους διασώστες να προχωρούν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή.

Στο σημείο βρίσκονταν και οι γονείς της 7χρονης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση.