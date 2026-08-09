Παραλίγο τραγωδία στη Σαλαμίνα: Έσωσαν με ΚΑΡΠΑ κοριτσάκι 7 ετών

Ένα 7χρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Περάνι της Σαλαμίνας. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη διενέργεια ΚΑΡΠΑ από διασώστες, το παιδί επανήλθε στη ζωή, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παραλίγο τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου ένα κοριτσάκι 7 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.
  • Διασώστες του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή.
  • Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στο Περάνι της Σαλαμίνας, με τις συνθήκες να βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παραλίγο τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου ένα κοριτσάκι 7 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στο Περάνι της Σαλαμίνας, με το παιδί να βρίσκεται στο νερό και να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην παραλία σήμανε συναγερμός και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το Λιμενικό Σώμα, με τους διασώστες να προχωρούν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή.

Στο σημείο βρίσκονταν και οι γονείς της 7χρονης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση.

 

 

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