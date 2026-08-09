Ταϊλάνδη: Στους 9 οι νεκροί από το μακελειό σε σχολείο – Πέθανε 12χρονη, 7 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

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Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο Debsirin Nonthaburi της Ταϊλάνδης, καθώς μία 12χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της στο νοσοκομείο. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά του 14χρονου φερόμενου ως δράστη, ενώ επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η τραγωδία ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την οπλοκατοχή στη χώρα, με τον πρωθυπουργό να προαναγγέλλει νέα νομοθεσία.

Η αστυνομία της επαρχίας Νονταμπούρι ανακοίνωσε ότι η 12χρονη, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση της Παρασκευής, πέθανε το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στους εννέα νεκρούς.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας 14χρονος μαθητής φέρεται αρχικά να πυροβόλησε τους παππούδες του και στη συνέχεια να μετέβη στο σχολείο Debsirin Nonthaburi, βορειοδυτικά της Μπανγκόκ, όπου άνοιξε πυρ εναντίον άλλων ανθρώπων προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν περισσότεροι από 30 άνθρωποι. Το βράδυ του Σαββάτου, 14 εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, με επτά από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τουλάχιστον 26 πυροβολισμοί μέσα στο σχολείο

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων και από τους γονείς του 14χρονου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε όπλο που ανήκε στον παππού του και να πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές. Πάνω του βρέθηκαν ακόμη 34 φυσίγγια.

Ο 14χρονος παρέμεινε μέσα στο σχολείο μετά τις πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον μόνιμο γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Αρσίτ Σαμπανθαράτ.

Οι Αρχές έθεσαν αμέσως το σχολικό συγκρότημα σε lockdown, το οποίο έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Οι εικόνες που ακολούθησαν αποτύπωσαν τον πανικό: μαθητές έτρεχαν έξω από το σχολείο φορώντας μόνο τις κάλτσες τους, καθώς απομακρύνονταν εσπευσμένα από αστυνομικούς.

Νέοι νόμοι για τα όπλα μετά το μακελειό

Μετά την επίθεση, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα νομοθεσία για τα όπλα.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, μόνο κρατικοί αξιωματούχοι που βρίσκονται εν ώρα υπηρεσίας θα επιτρέπεται να φέρουν όπλα. Δεν παρουσίασε, ωστόσο, λεπτομέρειες για τα σχεδιαζόμενα μέτρα ούτε διευκρίνισε εάν θα αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις κατοχής όπλων από ιδιώτες.

Η Ταϊλάνδη έχει το υψηλότερο ποσοστό οπλοκατοχής μεταξύ αμάχων στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ σύμφωνα με την έρευνα Small Arms Survey με έδρα την Ελβετία, το 2017 κατατασσόταν στη 13η θέση παγκοσμίως ως προς την κατοχή μικρών όπλων.

Η χώρα έχει συγκλονιστεί από σειρά πολύνεκρων επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων περιστατικά σε σχολεία και μεγάλο εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ.

Το 2022, μία από τις χειρότερες επιθέσεις στην πρόσφατη ιστορία της χώρας σημειώθηκε στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όταν 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά.