«Πρόσθεσα 5 βήματα αυτοφροντίδας στη ρουτίνα μου και η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά»

Οι περισσότεροι δυσκολευόμαστε να βρούμε λίγα λεπτά μέσα στην ημέρα για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Κι όμως, μια ειδικός υποστηρίζει ότι η αυτοφροντίδα μπορεί να γίνει ακόμη και την ώρα που βουρτσίζουμε τα δόντια μας, πλένουμε τα πιάτα ή πηγαίνουμε στη δουλειά. Αυτές είναι οι πέντε συνήθειες που, όπως λέει, άλλαξαν τη δική της καθημερινότητα.

Πώς να φροντίσετε τον εαυτό σας χωρίς να αλλάξετε το πρόγραμμά σας

Όταν πρόκειται για την αυτοφροντίδα (self-care), υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιποιηθούμε το σώμα και το πνεύμα μας. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι οι ώρες της ημέρας σπάνια αναρκούν – παρόλο που η προσωπική μας ευεξία είναι υψίστης σημασίας.

Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχαν τρόποι να φροντίσουμε τον εαυτό μας την ώρα που εκτελούμε τις πιο απλές, καθημερινές μας υποχρεώσεις; Η Emilie Leyes, ειδικός στην υπνοθεραπεία με περισσότερους από 939.000 ακολούθους στο TikTok, υποστηρίζει ότι αυτό είναι απόλυτα εφικτό. Η ίδια μοιράστηκε πρόσφατα 5 στρατηγικές αυτοφροντίδας που δεν απαιτούν επιπλέον χρόνο και, όπως η ίδια δηλώνει, «μεταμόρφωσαν πλήρως τη ζωή και την υγεία της».

5 μικρές συνήθειες αυτοφροντίδας που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά σας

Συχνά είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο για να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία και την ευεξία μας. Ωστόσο, η Emilie Leyes αποκαλύπτει πέντε έξυπνα «hacks» που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο.

Κανόνας των 5 δευτερολέπτων (από την συγγραφέα Mel Robbins)

Γιόγκα γέλιου

Ενσυνειδητότητα στις καθημερινές στιγμές

Συνειδητή αναπνοή

Ονειροπόληση

Κανόνας των 5 δευτερολέπτων (από την συγγραφέα Mel Robbins)

«Αυτή η ιδέα απευθύνεται σε όσους δυσκολεύονται να σηκωθούν από το κρεβάτι το πρωί ή αναβάλλουν συνεχώς το ξυπνητήρι», εξηγεί η Emilie. Μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι, μετρήστε αντίστροφα στο μυαλό σας: «5, 4, 3, 2, 1» – και μόλις φτάσετε στο ένα, σηκωθείτε αμέσως. «Αφού το εφάρμοσα για λίγες μέρες, έγινα πολύ πιο πρωινός τύπος», εξομολογείται η ίδια.

Γιόγκα γέλιου

Η Emilie ενσωματώνει τη γιόγκα γέλιου (Laughter Yoga) στην πρωινή της προετοιμασία. «Μπορείτε να το κάνετε στο ντους ή την ώρα που βουρτσίζετε τα δόντια σας. Βασίζεται στην παραδοχή ότι το σώμα δεν ξεχωρίζει το αληθινό από το προσποιητό γέλιο». Εάν πιέσετε τον εαυτό σας να γελάσει, το γέλιο γίνει πολύ γρήγορα πραγματικό, εκτοξεύοντας τη διάθεσή σας.

Ενσυνειδητότητα στις καθημερινές στιγμές

Κατά τη διάρκεια των «βαρετών» καθημερινών εργασιών, η Emilie προτείνει να εστιάζουμε σε θετικές αισθήσεις:

Στο πλύσιμο των πιάτων: Αντί να το βλέπετε ως αγγαρεία, εστιάστε στη ζεστή αίσθηση του νερού και τη χαλαρωτική υφή της σαπουνάδας στα χέρια σας.

Στη διαδρομή για τη δουλειά: Καταγράψτε νοερά όλα τα όμορφα πράγματα που συναντάτε στον δρόμο σας. Αυτό μετατρέπει μια καθημερινή εμπειρία σε πράξη αυτοφροντίδας.

Συνειδητή αναπνοή

Αν και ο λογισμός και ο διαλογισμός είναι ευεργετικοί, απαιτούν χρόνο. Η συνειδητή αναπνοή είναι μια ταχύτερη εναλλακτική.

Η Emilie προτείνει την τεχνική του «ψυχολογικού αναστεναγμού» (psychological sigh):

Πάρτε μια βαθιά εισπνοή.

Κάντε μια δεύτερη, γρήγορη εισπνοή αμέσως μετά.

Εκπνεύστε παρατεταμένα με έναν μεγάλο αναστεναγμό.

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία τρεις συνεχόμενες φορές, επαναφέρετε (reset) το νευρικό σας σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας.

Ονειροπόληση (Daydreaming)

Η αγαπημένη μέθοδος της Emilie είναι η ελεύθερη ονειροπόληση. «Δώστε στον εαυτό σας την άδεια να ονειροπολήσει. Φανταστείτε ότι όλα σας πάνε καλά ή αναπολήστε όμορφες στιγμές του παρελθόντος σαν να συμβαίνουν τώρα. Νιώστε πώς θα είναι όταν πετύχετε τους μεγαλύτερους στόχους σας».

Τι αποκαλύπτουν οι μελέτες για την αυτοφροντίδα

Οι συμβουλές της Emilie έρχονται σε μια περίοδο που πρόσφατη δημοσκόπηση σε 2.000 ενήλικες στη Βρετανία έδειξε ότι πολλές δημοφιλείς μορφές «αυτοφροντίδας» – όπως το σιδέρωμα, το πλύσιμο του αυτοκινήτου ή το καθάρισμα του μπάνιου – δεν συνδέονται πραγματικά με την ουσιαστική φροντίδα του εαυτού μας.

Ο μέσος ενήλικας αφιερώνει στην αυτοφροντίδα περίπου 3 ώρες την εβδομάδα (κατανεμημένες σε 4 ημέρες), συνήθως μετά από μια έντονα στρεσογόνα ημέρα, με κύριο στόχο να απολαύσει λίγο χρόνο με τον εαυτό του.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ενημέρωσης για την Ψυχική Υγεία από την CASIO, δημιουργό του Moflin – ενός έξυπνου ρομποτικού συντρόφου με τεχνητή νοημοσύνη (AI), σχεδιασμένου να προσφέρει χαλάρωση και συναισθηματική υποστήριξη.