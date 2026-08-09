Βαλέρια Χοψονίδου: Βάπτισε τον γιο της στη Βουλιαγμένη – Οι καλεσμένοι και οι φωτογραφίες από το μυστήριο

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Στιγμές ευτυχίας βίωσαν χθες η Βαλέρια Χοψονίδου και ο σύζυγός της, Αντώνης Βλωτιδέλλης, καθώς βάπτισαν τον γιο τους, στον Λαιμό της Βουλιαγμένης.

Η Βαλέρια Χοψονίδου έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου έναν χρόνο και έκτοτε ζει σε σε πελάγη ευτυχίας, βλέποντας τον γιο της να μεγαλώνει.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Παναγιώτης και η οικογένεια έζησε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές.

Στο πλευρό της Βαλέριας βρέθηκαν και αρκετές αγαπημένες της φίλες, μεταξύ των οποίων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Γωγώ Φαρμάκη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Έλενα Γαλύφα και η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Η ευτυχισμένη μητέρα θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της την μεγάλη της χαρά για την χθεσινή ημέρα, δημοσιεύοντας στα social media διάφορα στιγμιότυπα από το μυστήριο.

Δείτε τις φωτογραφίες: