Βαλέρια Χοψονίδου: Βάπτισε τον γιο της στη Βουλιαγμένη – Οι καλεσμένοι και οι φωτογραφίες από το μυστήριο

Η Βαλέρια Χοψονίδου και ο σύζυγός της, Αντώνης Βλωτιδέλλης, βάπτισαν χθες τον γιο τους, Παναγιώτη, στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, σε μία συγκινητική τελετή. Η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε στιγμιότυπα από το μυστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την παρουσία αγαπημένων φίλων.

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Βαλέρια Χοψονίδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βαλέρια Χοψονίδου και ο σύζυγός της, Αντώνης Βλωτιδέλλης, βάπτισαν τον γιο τους στον Λαιμό της Βουλιαγμένης.
  • Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Παναγιώτης, με την οικογένεια να βιώνει μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές.
  • Στο πλευρό της Βαλέριας βρέθηκαν αγαπημένες της φίλες, μεταξύ των οποίων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ενώ η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε στιγμιότυπα από το μυστήριο στα social media.

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Στιγμές ευτυχίας βίωσαν χθες η Βαλέρια Χοψονίδου και ο σύζυγός της, Αντώνης Βλωτιδέλλης, καθώς βάπτισαν τον γιο τους, στον Λαιμό της Βουλιαγμένης.

Η Βαλέρια Χοψονίδου έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου έναν χρόνο και έκτοτε ζει σε σε πελάγη ευτυχίας, βλέποντας τον γιο της να μεγαλώνει.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Παναγιώτης και η οικογένεια έζησε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές.

Στο πλευρό της Βαλέριας βρέθηκαν και αρκετές αγαπημένες της φίλες, μεταξύ των οποίων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Γωγώ Φαρμάκη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Έλενα Γαλύφα και η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Η ευτυχισμένη μητέρα θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της την μεγάλη της χαρά για την χθεσινή ημέρα, δημοσιεύοντας στα social media διάφορα στιγμιότυπα από το μυστήριο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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