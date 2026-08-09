ΥΠΕΞ Ισραήλ: Καλεί τους πολίτες του στην Ελλάδα να κρύβουν την ταυτότητά τους ενόψει διαδηλώσεων σε 36 σημεία

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Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλεί το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, ενόψει των μεγάλων φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή, σε δεκάδες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το ισραηλινό υπουργείο εξέδωσε ειδική ταξιδιωτική προειδοποίηση, συνιστώντας στους πολίτες του να αποφεύγουν διακριτά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ισραηλινή ή εβραϊκή ταυτότητά τους, να μην πλησιάζουν τις συγκεντρώσεις και να αποφεύγουν οποιαδήποτε αντιπαράθεση με διαδηλωτές.

«Ημέρα οργής» σε 36 περιοχές της Ελλάδας

Ομάδες και οργανώσεις που τάσσονται υπέρ της Παλαιστίνης έχουν προγραμματίσει κινητοποιήσεις σε 36 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε περιοχές και τουριστικούς προορισμούς που επισκέπτονται συχνά Ισραηλινοί ταξιδιώτες.

«Δεδομένης της αναμενόμενης έκτασης των διαδηλώσεων και της πιθανότητας μεγάλων συγκεντρώσεων και επεισοδίων, το υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Ισραηλινούς πολίτες στην Ελλάδα να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, να παραμένουν μακριά από χώρους διαδηλώσεων και μεγάλες συγκεντρώσεις και να αποφεύγουν οποιαδήποτε τριβή ή αντιπαράθεση με διαδηλωτές», αναφέρεται στην ταξιδιωτική οδηγία.

Να μην εμφανίζουν ισραηλινά ή εβραϊκά σύμβολα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σύσταση του ισραηλινού ΥΠΕΞ σχετικά με την εμφάνιση των τουριστών στη χώρα μας.

Το υπουργείο συνιστά στους ταξιδιώτες να διατηρούν διακριτικά τυχόν σύμβολα που μπορούν να τους ταυτοποιήσουν ως Ισραηλινούς ή Εβραίους.

Παράλληλα, τους καλεί να μη δημοσιεύουν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην αποκαλύπτουν πού βρίσκονται.

Χιλιάδες Ισραηλινοί στην Ελλάδα εν μέσω τουριστικής περιόδου

Η προειδοποίηση εκδίδεται στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες.

Ενδεικτικό της μεγάλης ταξιδιωτικής κίνησης είναι ότι σχεδόν 50 πτήσεις από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προς ελληνικούς προορισμούς είναι προγραμματισμένες μόνο για σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της ισραηλινής Αρχής Αεροδρομίων.

Οι συστάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινητοποιήσεις για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν ενταθεί και στην Ελλάδα, ενώ σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν διαδηλώσεις με αφορμή την άφιξη Ισραηλινών επισκεπτών.