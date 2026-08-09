Κύπρος: Αντιδράσεις για την εμφάνιση του Φειδία Παναγιώτου με σορτς στην εκδήλωση μνήμης Ισαάκ – Σολωμού – ΦΩΤΟ

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η ενδυματολογική επιλογή του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου κατά την εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, που πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι. Χρήστες χαρακτήρισαν την εμφάνισή του με λευκό κοντό παντελόνι και πουκάμισο άστοχη και έλλειψη σεβασμού για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ενδυματολογική επιλογή του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στην εκδήλωση μνήμης για τους Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού.
  • Στις φωτογραφίες από την εκδήλωση, ο κ. Παναγιώτου εμφανίζεται στην πρώτη σειρά των επισήμων φορώντας λευκό κοντό παντελόνι και πουκάμισο, προκαλώντας επικριτικά σχόλια.
  • Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν την επιλογή του ευρωβουλευτή «άστοχη» για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, κάνοντας λόγο για «έλλειψη σεβασμού».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η ενδυματολογική επιλογή του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου κατά την εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στο Παραλίμνι, για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Κύπρος: 52 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας – Το χρονικό των δραματικών ημερών της 20ής Ιουλίου 1974

Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση, στις οποίες ο κ. Παναγιώτου εμφανίζεται στην πρώτη σειρά των επισήμων φορώντας λευκό κοντό παντελόνι και πουκάμισο, προκάλεσαν σειρά επικριτικών σχολίων μετά τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο, όπως μετέδωσε ο «Φιλελεύθερος Κύπρου».

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν την επιλογή του ευρωβουλευτή άστοχη για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, ενώ σε αρκετές αναρτήσεις έγινε λόγος για έλλειψη σεβασμού απέναντι στη μνήμη των δύο δολοφονηθέντων.

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ ενώνουν δυνάμεις για το νέο East Med Energy Center – Υπεγράφη στο Χιούστον η διακήρυξη
ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ