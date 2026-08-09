Φρίκη στη Φλόριντα: Πατέρας κατηγορείται ότι σκότωνε τα γατάκια της κόρης του για να την «τιμωρήσει» – Βίντεο από τη σύλληψη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια ιδιαίτερα σκληρή υπόθεση κακοποίησης ζώων αποκαλύφθηκε στη Φλόριντα, όπου ένας 48χρονος πατέρας συνελήφθη με την κατηγορία ότι σκότωσε δύο γατάκια της οικογένειας και τραυμάτισε ένα τρίτο, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, τη βία στα ζώα ως μέσο «τιμωρίας» της έφηβης κόρης του.

Ο Ντέιβιντ Σαρέτ Τζούνιορ συνελήφθη αυτή την εβδομάδα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη κακοποίηση ζώων, μετά την επέμβαση αστυνομικών σε σπίτι στην περιοχή Pine Manor της κομητείας Λι.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι Αρχές έλαβαν καταγγελία ότι ένας άνδρας επιχειρούσε να πνίξει και να χτυπήσει ένα γατάκι μόλις δύο μηνών, τη Luna.

«Όταν η κόρη του έκανε αταξίες, σκότωνε τα γατάκια της»

Μάρτυρες φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι ο 48χρονος κακοποιούσε και σκότωνε τα γατάκια της οικογένειας μπροστά στην έφηβη κόρη του, όταν εκείνη «έκανε αταξίες» ή βρισκόταν σε μπελάδες.

Ο σερίφης της κομητείας Λι, Καρμίν Μαρσένο, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανατριχιαστικό το συγκεκριμένο στοιχείο της υπόθεσης.

«Μια κόρη λέει ότι όταν κάνει αταξίες ή μπλέκει σε μπελάδες, ο πατέρας της σκοτώνει τα γατάκια της. Αυτό είναι αρρωστημένο για μένα», δήλωσε στο WINK.

Τι υποστήριξε ο 48χρονος στους αστυνομικούς

Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού καταγράφει τη συνομιλία του Σαρέτ με τους αστυνομικούς μετά την άφιξή τους στο σπίτι.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόταν τη Luna, υποστηρίζοντας ότι το ζώο ήταν σε καλή κατάσταση.

«Η γάτα είναι σε απολύτως υγιή κατάσταση», είπε στους αστυνομικούς, ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να την κάνει μπάνιο επειδή λερωνόταν μέσα στο κλουβί της και ότι το γατάκι έκλαιγε κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

Οι Αρχές, ωστόσο, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι καταγγελίες για δύο ακόμη γατάκια

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι ο 48χρονος φέρεται να είχε σκοτώσει δύο ακόμη γατάκια μέσα στον προηγούμενο χρόνο.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, τον περασμένο Ιούνιο φέρεται να έπνιξε ένα γατάκι ηλικίας μόλις ενός μήνα χρησιμοποιώντας πανί εμποτισμένο με χλωρίνη.

Σε διαφορετικό περιστατικό, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σκότωσε ένα γατάκι τριών μηνών χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα δύο νεκρά ζώα είχαν θαφτεί στην αυλή του σπιτιού. Κατά την έρευνα του χώρου, ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τα λείψανα μόνο του ενός.

Σώθηκε η Luna

Η δύο μηνών Luna μεταφέρθηκε σε κτηνιατρικό νοσοκομείο για περίθαλψη και, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, αναρρώνει.

Ο 48χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για διακεκριμένη κακοποίηση ζώων, ενώ η έρευνα των Αρχών για τα περιστατικά συνεχίζεται.

Βίντεο από τη σύλληψη του Ντέιβιντ Σαρέτ Τζούνιορ: