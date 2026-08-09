Στην AEK μέχρι το 2030 ο Σταύρος Πήλιος – Ηλιόπουλος: Με το σπαθί σου κέρδισες θέση στην 11αδα

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πήλιου, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έως το 2030.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδος «έδεσε» τον 25χρονο αριστερό μπακ με πολυετές συμβόλαιο, προσφέροντάς του παράλληλα αύξηση αποδοχών, επιβραβεύοντας τον παίκτη για τη συνεισφορά του στην πορεία προς τον τίτλο και όχι μόνο.

Ο Πήλιος αποκτήθηκε από τους «κιτρινόμαυρους» το 2023 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 40 συμμετοχές και 6 ασίστ.

Ηλιόπουλος σε Πήλιο: Υπήρξαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν, με το σπαθί σου κέρδισες θέση στην 11αδα

«Απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα, είτε αδόκιμα» χαρακτήρισε την ανανέωση του συμβολαίου του Σταύρου Πήλιου με την ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων» τόνισε απευθυνόμενος στον Σταύρο Πήλιο, πως με το σπαθί του κέρδισε το νέο συμβόλαιο, δίνοντας παράλληλα απάντηση με τη δουλειά του σε όσους τον αμφισβήτησαν.

«Έχεις δείξει μία μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβητήσανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν στο χώρο. Θα έλεγα ότι με το σπαθί σου κέρδισες επάξια μια θέση στην ενδεκάδα. Και αυτό το εκτιμήσαμε, το εκτιμούμε, γι’ αυτόν τον λόγο και σου ανανεώσαμε για τέσσερα χρόνια. Για τέσσερα χρόνια ακόμα θα είσαι στην ΑΕΚ. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρεις καλά μέσα σου, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα. Και είναι η απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα, είτε αδόκιμα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, είσαι ένα νέο παιδί, εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί, θα είσαι πάντα ενωτικός, θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια. Ξέρεις, όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω σκληρός απ’ ό,τι πρέπει. Και θα σου δώσω τώρα το λόγο να πεις και εσύ τα πέντε λόγια που θες, από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, από το μυαλό σου» είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος.