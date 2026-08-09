Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Χρειάζεται ξεκούραση, αλλά το πνεύμα που την καταδιώκει δεν θα την αφήσει ήσυχη μέχρι να πάρει αυτό που θέλει

Η ταινία τρόμου «Ξεκουράσου», που κυκλοφόρησε το 2022 και είναι διαθέσιμη στην «Cosmote TV», παρουσιάζει την ιστορία μιας εγκυμονούσας γυναίκας, της Τζούλι, η οποία μετακομίζει σε ένα νέο σπίτι και αναγκάζεται να παλέψει εναντίον ενός πνεύματος. Καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και κινείται ελάχιστα λόγω ατυχήματος, η Τζούλι βιώνει έναν εφιάλτη, αγωνιώντας για τη δική της ασφάλεια και αυτή του αγέννητου παιδιού της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ταινία
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη ταινία τρόμου που σου προτείνω να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο, μία εγκυμονούσα ζει έναν εφιάλτη, όταν αναγκάζεται να παλέψει εναντίον ενός πνεύματος.
  • Στην ταινία «Ξεκουράσου», η Τζούλι βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και, αναγκασμένη να μείνει στο κρεβάτι, αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στο νέο της σπίτι.
  • Στη ταινία πρωταγωνιστεί η Μελίσα Μπαρέρα, η οποία υποδύεται τρομακτικά καλά μία εγκυμονούσα που παράλληλα πενθεί τον χαμό του πρώτου μωρού της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Από τα πιο δυσάρεστα συναισθήματα, είναι το να μην νιώθεις ασφαλής μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα όταν έχεις μετακομίσει μόλις στη συγκεκριμένη κατοικία και περιμένεις σε λίγο καιρό να γεννηθεί και το παιδί σου. Στη ταινία τρόμου που σου προτείνω να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο, μία εγκυμονούσα ζει έναν εφιάλτη, όταν αναγκάζεται να παλέψει εναντίον ενός πνεύματος.

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Εάν αγαπάς το μυστήριο και την επιστημονική φαντασία, αυτό δεν πρέπει να το προσπεράσεις

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στη ταινία «Ξεκουράσου», που κυκλοφόρησε το 2022 και μπορείς να τη δεις στη «Cosmote TV», η Τζούλι βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όταν μετακομίζει με τον σύζυγό της στο υπό ανακαίνιση νέο τους σπίτι. Έπειτα από ένα ατύχημα που είχε, ο γιατρός της συστήνει να μείνει στο κρεβάτι της μέχρι να γεννήσει και να κινείται ελάχιστα.

Ενώ βρίσκεται στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής της, η Τζούλι αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στο νέο της σπίτι και ότι δεν είναι τόσο ασφαλής όσο νόμιζε.

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν είσαι έτοιμος να παρακολουθήσεις ένα σίκουελ που θα σε κρατήσει μέχρι το τέλος σε αγωνία και είναι τρόμου, τότε αυτή είναι μία φοβερή επιλογή

ταινία

Στη ταινία πρωταγωνιστεί η Μελίσα Μπαρέρα, η οποία υποδύεται τρομακτικά καλά μία εγκυμονούσα που παράλληλα πενθεί τον χαμό του πρώτου μωρού της, ενώ αγωνιά για τη δική της ασφάλεια και της αγέννητης κόρης της.

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένα κουτί και 3 εντολές που πρέπει να πραγματοποιήσει, εάν θέλει να μείνει ζωντανή

ταινία

Σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα της ταινίας έπαιξε και ο Γκάι Μπερνέ, τον οποίο βλέπουμε στον ρόλο του συζύγου, αλλά και η Έντι Ίνκσετερ, ως η νοσοκόμα που αναλαμβάνει να φροντίσει την Τζούλι για όσο καιρό μείνει στο κρεβάτι.

Η ταινία, η οποία διαρκεί λίγο λιγότερο από μία ώρα και 30 λεπτά, έχει μία σχετικά πολύ απλή πλοκή, χωρίς βέβαια να λείπουν οι πινελιές μυστήριου, ενώ περνάει εξαιρετικά γρήγορα και καταφέρνει να κρατήσει το ενδιαφέρον του θεατή, μέχρι πραγματικά τα τελευταία δευτερόλεπτα.

ταινία

Δείτε το trailer

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ