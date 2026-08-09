Αλβανία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην πόλη Κρούγια, βόρεια των Τιράνων – Εκκενώσεις και σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Αλβανία, καθώς μια καταστροφική πυρκαγιά στο Όρος Κρούγια απείλησε κατοικημένες περιοχές, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αλλά και τον στρατό, ενώ προχώρησαν ακόμη και σε μερική εκκένωση χωριών, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Γιγαντιαία επιχειρηση κατάσβεσης

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε απόσταση περίπου 38 χιλιομέτρων βόρεια των Τιράνων, τέθηκε υπό έλεγχο, έπειτα από μια μεγάλη και επίπονη επιχειρηση, σύμφωνα με το Reuters.

Zjarri rrethoi Krujën, përmirësohet situata! Vetëm 2 vatra aktive, punohet me 2 helikopterë! Banorët ende s’janë kthyer në banesahttps://t.co/Pyov3BwJo9 pic.twitter.com/ESisKqARmG — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) August 9, 2026



Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν περίπου 300 άτομα από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις μονάδες Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι δυνάμεις επιχείρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου.



Για την αντιμετώπιση του μετώπου επιστρατεύτηκαν 21 πυροσβεστικά οχήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, τρία ελικόπτερα, δύο drones θερμικής απεικόνισης, καθώς και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2.

Η φωτιά αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα περιοχές της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της ορεινής πόλης Κρούγια.

Εκκενώσεις

Λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς, οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση ορισμένων οικισμών που επηρεάστηκαν από το μέτωπο.

A major wildfire has been burning on Mount Kruje in Albania since Saturday, forcing residents from several nearby villages to evacuate. Firefighters, military personnel and three helicopters worked through the night to contain the blaze, with steep terrain making it difficult… pic.twitter.com/iqwsR9LBRj — Sky News (@SkyNews) August 9, 2026



Μετά τη θέση της πυρκαγιάς υπό έλεγχο, ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, δήλωσε: «Μόνο μια αποθήκη κάηκε και κανένας κάτοικος της περιοχής δεν τραυματίστηκε».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «Οι μονάδες της πυροσβεστικής, του στρατού και της αστυνομίας εργάστηκαν με εξαιρετικό επαγγελματισμό για να αποτρέψουν μια τραγική έκβαση κατά τη διάρκεια αυτής της θερμής θερινής περιόδου».

Σημείωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν «ισχυροί άνεμοι στο Όρος Κούγια».

Zjarri në Krujë, bashkia jep urdhër për evakuimin e banorëve në zonat e rrezikuara pic.twitter.com/tJ5oclTe8F — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) August 8, 2026

Σύλληψη για εμπρησμό

Στο σημείο της πυρκαγιάς βρέθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών, Μπεσφόρτ Λαμαλάρι, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στις δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, αποκάλυψε πως η φωτιά προκλήθηκε από ανθρώπινο παράγοντα και όχι από φυσικά αίτια, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου που θεωρείται υπεύθυνος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

«Ο δράστης θα αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες για το ποινικό αδίκημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εμπλέκονται στο πεδίο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων», τόνισε.

Αναφερόμενος στις εκκενώσεις, ο υπουργός σημείωσε: «Κατόπιν αιτήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Κρατική Αστυνομία έλαβε μέτρα για τη μερική εκκένωση των κατοίκων που βρίσκονταν κοντά στη φωτιά, ως προληπτικό μέτρο για την εγγύηση της ζωής και της ασφάλειάς τους».

Σύμφωνα με το δίκτυο CNA, το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της Αλβανίας προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει υψηλός σε ορισμένες πόλεις της χώρας.