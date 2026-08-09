Ρωσία και Συρία συμφώνησαν για την παραμονή των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων σε Ταρτούς και Χμέιμιμ – Υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΡΩΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BBC
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BBC
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παραμονή και τη συνέχιση λειτουργίας των στρατιωτικών βάσεων της Ρωσίας στη Συρία συμφώνησαν οι δύο χώρες, υπογράφοντας μνημόνιο κατανόησης.
  • Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Συρίας υπέγραψαν MoU για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στη Χμέιμιμ.
  • Σύμφωνα με το SANA, οι δύο χώρες θα αρχίσουν την αναδιοργάνωση της ρωσικής παρουσίας στη συριακή ακτή μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την παραμονή και τη συνέχιση λειτουργίας των στρατιωτικών βάσεων της Ρωσίας στη Συρία συμφώνησαν οι δυο χώρες, που υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης.

Ανοιχτή σε συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ η Συρία

Συγκεκριμένα, οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Συρίας υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MoU) για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στη Χμέιμιμ. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (SANA).

Σύμφωνα με το SANA το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες θα αρχίσουν την αναδιοργάνωση της ρωσικής παρουσίας στη συριακή ακτή υπό τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο, μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

ΗΠΑ – Ισραήλ: Πιθανή επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον εν μέσω πιέσεων από τον Τραμπ για απόσυρση των IDF από Συρία και Λίβανο

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν η Συρία θα αναλάβει την διοίκηση των πολιτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου στη Χμέιμιμ, αλλά και της θέσης εμπορικού ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ταρτούς, επιτρέποντας τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στη διαχείριση των πολιτικών υποδομών της χώρας.

Επίσης, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε κέντρα κοινής εκπαίδευσης και ποιοτικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο κατανόησης, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των δύο χωρών, με τη φάση της μετάβασης να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα τρίμηνο.

Συρία: Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στη Δαμασκό – Νεκροί και τραυματίες

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ