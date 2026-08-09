Ρωσία και Συρία συμφώνησαν για την παραμονή των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων σε Ταρτούς και Χμέιμιμ – Υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης

Την παραμονή και τη συνέχιση λειτουργίας των στρατιωτικών βάσεων της Ρωσίας στη Συρία συμφώνησαν οι δυο χώρες, που υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης.

Συγκεκριμένα, οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Συρίας υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MoU) για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στη Χμέιμιμ. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (SANA).

Σύμφωνα με το SANA το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες θα αρχίσουν την αναδιοργάνωση της ρωσικής παρουσίας στη συριακή ακτή υπό τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο, μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν η Συρία θα αναλάβει την διοίκηση των πολιτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου στη Χμέιμιμ, αλλά και της θέσης εμπορικού ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ταρτούς, επιτρέποντας τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στη διαχείριση των πολιτικών υποδομών της χώρας.

Επίσης, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε κέντρα κοινής εκπαίδευσης και ποιοτικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο κατανόησης, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των δύο χωρών, με τη φάση της μετάβασης να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα τρίμηνο.