Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς στο Κορωπί, όπου παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 24 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Νωρίτερα, το 112 είχε καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Κορωπί, φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εικόνα της φωτιάς στο Κορωπί παρουσιάζεται βελτιωμένη, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση.
  • Νωρίτερα, το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
  • Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε μία ημέρα κατά την οποία η Αττική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο πυροπροστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 4.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (9/8) στο Κορωπί, στην Ανατολική Αττική, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Νωρίτερα, το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 84 πυροσβέστες με 24 οχήματα, καθώς και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ το έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν πλήρως την πυρκαγιά και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε μία ημέρα κατά την οποία η Αττική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο πυροπροστασίας. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, η οποία αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, παρά τη βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεσή της.

Δείτε φωτογραφίες

Κορωπί, φωτιά

Κορωπί, φωτιά

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