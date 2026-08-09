Βίντεο που κόβουν την ανάσα: Εντυπωσιακές βουτιές από τα 20 μέτρα στον καταρράκτη Πλίβα της Βοσνίας

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Εντυπωσιακό θέαμα και υψηλές δόσεις αδρεναλίνης προσέφεραν οι 11οι Διεθνείς Αγώνες Καταδύσεων στο Γιάιτσε της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με κορυφαίους αθλητές να πραγματοποιούν θεαματικές βουτιές από το ύψος του επιβλητικού καταρράκτη Πλίβα.

Οι αθλητές βούτηξαν από τον καταρράκτη στα νερά του ποταμού Πλίβα το Σάββατο, ενώ αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την ετήσια αθλητική διοργάνωση.

Ένα μοναδικό αθλητικό και τουριστικό γεγονός

Φέτος, το Γιάιτσε επιβεβαίωσε την ιδιότητά του ως ένας από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, φιλοξενώντας την 11η διοργάνωση των διεθνών αγώνων καταδύσεων.

🇧🇦U Jajcu održani 11. međunarodni skokovi s vodopada Plive – Ova manifestacija predstavlja jedinstven sportsko-turistički brend koji svake godine privlači hiljade domaćih i stranih posjetilaca, te značajno doprinoseći lokalnoj privredi i promociji kulturne baštine Jajca… pic.twitter.com/P4cX4Z6Ph6 — Anadolu BHSC (@aa_balkans) August 8, 2026



Ο αγώνας έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ξεχωριστά γεγονότα αθλητικού τουρισμού της πόλης, ενώ παράλληλα προβάλλει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Αυτό το γεγονός αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό αθλητικό και τουριστικό brand που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική οικονομία.

Βουτιές από τα 20 μέτρα

Ο καταρράκτης του ποταμού Πλίβα, ο οποίος βρίσκεται στην ίδια την καρδιά του ιστορικού πυρήνα του Γιάιτσε, έγινε για άλλη μια φορά η φυσική σκηνή για βουτιές που εκτελούνται από ύψος άνω των 20 μέτρων.

Οι καταδύσεις από μεγάλο ύψος (high diving) αποτελούν μία από τις πιο δύσκολες αθλητικές κατηγορίες, ενώ οι παραδοσιακές εκτελέσεις σε στυλ «χελιδονιού» στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατέχουν καθεστώς άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αιώνων, αναφέρει το Anadolu.

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Σύμφωνα με τον Δήμο του Γιάιτσε, η διοργάνωση συνδυάζει με επιτυχία την υψηλή αθλητική αδρεναλίνη με τη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας.

Οι συμμετοχές και ο μεγάλος νικητής

Το διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος συγκέντρωσε τους πιο επιτυχημένους αθλητές από την περιοχή, ενώ στο πρόγραμμα επιδείξεων συμμετείχαν αθλητές από την Κροατία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και το Κοσσυφοπέδιο.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, νικητής της φετινής διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Βόσνιος αθλητής Ιγκόρ Αρσένιτς, ο οποίος ξεχώρισε για την τεχνική και την ψυχραιμία του σε μία από τις πιο απαιτητικές καταδύσεις του αγώνα.