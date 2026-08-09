Daily Mail για Κέρκυρα: Εστιατόρια «αρμέγουν» τους τουρίστες – Χειρόγραφοι λογαριασμοί και «δωρεάν» ορεκτικά που χρεώνονται

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Στο στόχαστρο έρευνας της Daily Mail βρέθηκαν ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ στην Κέρκυρα, οι οποίοι κατηγορούνται από την εφημερίδα ότι «αρμέγουν» τους Βρετανούς τουρίστες με φουσκωμένους λογαριασμούς, αόρατες χρεώσεις και αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες.

Δυσανάγνωστοι λογαριασμοί και «δωρεάν» ορεκτικά που χρεώνονται

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έπειτα από τριήμερο ρεπορτάζ στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, αποκαλύφθηκε μια σειρά από αμφίβολες πρακτικές.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται χειρόγραφοι λογαριασμοί που ούτε το ίδιο το προσωπικό δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει, χρεώσεις πάνω από τις αναγραφόμενες τιμές, ακριβά πιάτα ημέρας χωρίς σαφή τιμή, αναψυκτικά των 8 ευρώ, νερωμένα κοκτέιλ των 14 ευρώ και παγωτά των 12,50 ευρώ.

Σε γνωστό καφέ της παλιάς πόλης, ο δημοσιογράφος της Daily Mail έλαβε έναν χειρόγραφο λογαριασμό που ήταν εντελώς ακατάληπτος.

Η σερβιτόρα, όταν κλήθηκε να τον εξηγήσει, κοίταξε τα νούμερα σε σύγχυση και δήλωσε: «Ψωμί… Ω, Θεέ μου. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Υπάρχει σαλάτα, ίσως;».

Στη συνέχεια κάλεσε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απλώς ανάγνωσε γρήγορα την παραγγελία και έφυγε. Στον ίδιο χώρο, μια οικογένεια Ολλανδών αναρωτιόταν γιατί το γεύμα της έφτασε τα 75 ευρώ.

Η απάντηση βρισκόταν σε τρεις πίτες (7,50 €) και τζατζίκι (10 €) που τοποθετήθηκαν στο τραπέζι χωρίς να ζητηθούν.

«Μας έδωσε δωρεάν ορεκτικά και τα έβαλε στον λογαριασμό. Πιστεύαμε ότι ήταν δωρεάν», ανέφερε ένας από την παρέα στη βρετανική εφημερίδα.

Στο ίδιο κατάστημα, το Tripadvisor εμφάνιζε 40 αξιολογήσεις του ενός αστεριού σε σύνολο 44. Ένας οργισμένος επισκέπτης έγραψε: «Οι άνθρωποι που το διευθύνουν αμαυρώνουν τη φήμη αυτής της όμορφης χώρας με τους πολύ ευγενικούς και φιλόξενους ανθρώπους. Δεν αξίζει ούτε ένα αστέρι. Καλύτερα να πάτε στο διπλανό».

Όταν ο ρεπόρτερ της Daily Mail επέστρεψε στο ίδιο μέρος, ο ιδιοκτήτης πρότεινε φρέσκο λαβράκι. Ο λογαριασμός έφτασε τα 74 ευρώ, καθώς οι πιπεριές χρεώθηκαν ξεχωριστά 9,50 ευρώ, οι μπύρες 6,50 αντί για 5 ευρώ που αναγράφονταν στον κατάλογο, και δύο μπάλες σορμπέ 12,50 ευρώ.

Όταν αμφισβητήθηκε η χρέωση, ο ιδιοκτήτης είπε: «Πληρώνω εγώ για τις πιπεριές. Κανένα πρόβλημα».

Σερβιτόρος από γειτονικό εστιατόριο, βλέποντας τον λογαριασμό, είπε στον δημοσιογράφο να πάει στην αστυνομία, συμπληρώνοντας: «Είναι τρομερό. Δεν πληρώνεις αυτά τα χρήματα για φαγητό στην Αγγλία – ούτε καν στο Λονδίνο».

«Όλους τους κλέβουν»

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, σε ένα άλλο μαγαζί, το «Piperista», ένα Aperol Spritz των 14 ευρώ ήταν ξεθυμασμένο, ενώ μια ψαρόσουπα των 12 ευρώ αποδείχθηκε ένας νερωμένος ζωμός.

Μια σερβιτόρα, φοιτήτρια από την Κέρκυρα, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη νοοτροπία απέναντι στους τουρίστες.

«Οι άνθρωποι εδώ δεν είναι ανοιχτόμυαλοι. Είναι τόσο συνηθισμένοι στην καθημερινότητά τους και στους τουρίστες, και απλά δεν κάνουν τίποτα για να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο κόσμος λέει “έχουμε λεφτά λόγω των τουριστών” και δεν μου αρέσει αυτή η νοοτροπία», είπε στην Daily Mail.

Όταν ρωτήθηκε αν ορισμένοι τουρίστες πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, απάντησε αμέσως: «Όλοι τους. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου – όλοι τους. Αν πας σε ένα μπαρ, αν πας σε ένα κλαμπ, σου κλέβουν χρήματα. Δεν είναι ειλικρινείς μαζί σου. Η ακόμα και με τα μαγαζιά εδώ, μπορεί κάτι να κάνει 30 ευρώ και θα σου το δώσουν για 60 λέγοντας ότι είναι 100% βαμβακερό, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι νεαροί επισκέπτες που έχουν πιει είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. «Το εκμεταλλεύονται αυτό. Το εκμεταλλεύονται πολύ», τόνισε.

«Άρνηση» για POS και παράπονα Βρετανών τουριστών

Στο «Pecorino Wine Bar», ένας λογαριασμός 32 ευρώ περιλάμβανε μια Coca-Cola προς 8 €. Όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, ο σερβιτόρος είπε: «Μόνο μετρητά, φίλε μου, γιατί έχω πρόβλημα με το τερματικό μου σήμερα – μεγάλο πρόβλημα».

Ο ρεπόρτερ της βρετανικής εφημερίδας δεν έλαβε ούτε κανονική απόδειξη.

Οι αντιδράσεις των Βρετανών επισκεπτών είναι έντονες.

Η 57χρονη Κάθριν Σάμπρουκ ανέφερε: «Είναι τόσο ακριβά. Όταν πας διακοπές, δεν περιμένεις να πληρώνεις περισσότερα από ό,τι στην πατρίδα σου. Ήταν 12,50 ευρώ για ένα Malibu με Cola. Αλλά προφανώς τη γλιτώνουν».

Ο 54χρονος σύζυγός της, Ντάρεν, πρόσθεσε: «Το διασκεδάζουμε, αλλά δεν θα ξαναρθούμε. Μας άρμεξαν αμέσως. Έχουμε ταξιδέψει πολύ – δεν είναι έτσι όταν πάμε στην Ισπανία ή στα Κανάρια Νησιά. Εδώ μας αντιμετωπίζουν απλά σαν κινούμενα πορτοφόλια».

«Έψαχνα για μια ζώνη σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα κάτω από 25 ευρώ. Είναι πιο ακριβά από τα μαγαζιά στην πατρίδα. Είναι σαν να κυνηγούν μέχρι και το τελευταίο σεντ. Δεν σε κάνει να νιώθεις ότι σε εκτιμούν. Νιώθεις στόχος», δήλωσε ο 64χρονος Μάρτιν Γκρίφιθς.

Εντάσεις και μια «τουριστική παγίδα» που έκλεισε

Στο εστιατόριο «Gondola», σύμφωνα με την Daily Mail, μια ποικιλία θαλασσινών διαφημιζόταν στον μαυροπίνακα χωρίς τιμή.

Η σερβιτόρα διαβεβαίωσε πως κοστίζει 70 ευρώ, λέγοντας: «Αξίζει. Πίστεψέ με, αξίζει».

Το πιάτο που έφτασε ήταν μια στοίβα από προηγουμένως κατεψυγμένα και τηγανητά θαλασσινά. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις για την έλλειψη ψητού καλαμαριού, η σερβιτόρα επέμεινε: «Αν το θέλατε ψητό, έπρεπε να το ζητήσετε».

Στο καφέ «Cofineta», αναφέρει το δημοσίευμα, όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε να αντικατασταθεί ένα ρόφημα που δεν μπορούσε να καταναλωθεί, ο ιδιοκτήτης σηκώθηκε επιθετικά και ρώτησε: «Ποιο είναι το πρόβλημά σου, φίλε μου;».

Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι του καταστήματος ισχυρίστηκαν πως ήταν δικό του λάθος επειδή «δεν γνώριζε τι παρήγγειλε», αφήνοντάς του σαφώς να καταλάβει ότι δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτος εκεί, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Παρά τα αρνητικά περιστατικά, υπάρχει και μια θετική εξέλιξη, σχολιάζει η Daily Mail.

Tο διαβόητο «Cafe Bar Spilia», το οποίο είχε συγκεντρώσει βαθμολογία 1,2 στο Tripadvisor με 89 στις 93 αξιολογήσεις να το κατατάσσουν στο «άθλιο», με κριτικές να κάνουν λόγο για «τουριστική παγίδια», έκλεισε οριστικά έπειτα από χρόνια καταγγελιών για εξωφρενικές τιμές -όπως 7,50 ευρώ για έναν χυμό μήλου και 10 ευρώ για μια μικρή μπύρα- και επιθετική συμπεριφορά του προσωπικού.