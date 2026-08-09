Φθιώτιδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού, στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υδροφόρες των ΟΤΑ συμμετέχουν επίσης στην κατάσβεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού, στη Φθιώτιδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
  • Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 οχήματα.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού, στη Φθιώτιδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση στην περιοχή, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

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