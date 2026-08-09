Φθιώτιδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού, στη Φθιώτιδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση στην περιοχή, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.