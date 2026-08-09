Σκιάθος: Ανήλικος κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό – Ο εφιάλτης 2 ετών και οι απειλές για διαρροή βίντεο στο διαδίκτυο

Υπόθεση βιασμού ανηλίκου συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Σκιάθου. Φερόμενος ως θύτης είναι ένας 17χρονος και θύμα ένας 15χρονος, που δεν άντεχε άλλο να ζει κάτω από καθεστώς του φόβου και της ψυχολογικής πίεσης και αποφάσισε να αποκαλύψει τα πάντα στους γονείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας gegonota.news, το 15χρονο σήμερα παιδί, είναι από το 2024, θύμα βιασμού και συνεχόμενων απειλών για δημοσιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.

Εφιάλτης εδώ και 2 χρόνια

Ο 15χρονος εμφανίστηκε με τον πατέρα του πριν από λίγα 24ωρα στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και κατέθεσε πως καθημερινά από το 2024 βιάζεται από τον 17χρονο σήμερα μαθητή Λυκείου.

Η πίεση για το παιδί επί 2,5 χρόνια ήταν αφόρητη. Στην κατάθεσή του ανέφερε, ότι ο φερόμενος ως δράστης, προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, κατ’ εξακολούθηση, για την ακρίβεια σε καθημερινή βάση, με την απειλή πως θα διαρρεύσει στο σχολείο και στο διαδίκτυο βιντεοληπτικό υλικό.

Ο μαθητής φέρεται να τον εκβίαζε καθημερινά, να του ασκούσε βία για να τον εξαναγκάσει σε συνουσία, και να τον κατέγραφε στο κινητό. Μάλιστα, πριν από λίγα 24ωρα εμφανίστηκε στην δουλειά του, όπου το παιδί απασχολείται το καλοκαίρι, για να απαιτήσει συνεύρεση. Ο 15χρονος που δεν άντεξε άλλο την πίεση και την ψυχολογική κατάρρευση, είπε τα πάντα στους γονείς του, σύμφωνα με κύκλους στο νησί.

Συνελήφθησαν ο 17χρονος και ο πατέρας του

Μόλις το παιδί πέρασε την πόρτα της Αστυνομίας, οι έμπειροι αξιωματικοί στην Σκιάθο, κάλεσαν αμέσως ψυχολόγο για να διαχειριστεί τα τραύματα του ευάλωτου θύματος στην πολύωρη κατάθεση. Αμέσως μετά ακολούθησε η προσαγωγή του 17χρονου και του πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ο 17χρονος, ο οποίος δεν περίμενε πως ο 15χρονος θα αποκάλυπτε τα πάντα στους γονείς του και η υπόθεση θα έπαιρνε τον δρόμο της δικαιοσύνης, υποστήριξε πως είναι φίλοι και υπήρχε συναίνεση, ενώ του κατασχέθηκε το κινητό.

Συνελήφθη όπως και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία για τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν στα όρια του αυτοφώρου. Για τα κακουργήματα, σχηματίσθηκε δικογραφία και την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.