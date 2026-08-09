Έβρος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γιαννούλη Σουφλίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στον Έβρο. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σουφλίου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ