Έβρος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γιαννούλη Σουφλίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στον Έβρο, κινητοποιώντας 32 πυροσβέστες, εννέα οχήματα και εναέρια μέσα. Η επιχείρηση κατάσβεσης υποστηρίζεται από τον Δήμο Σουφλίου, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου διερευνά τα αίτια, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στον Έβρο.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στον Έβρο. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σουφλίου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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