Φθιώτιδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Νέο Μοναστήρι, στον Δήμο Δομοκού της Φθιώτιδας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή ενδεχόμενης επέκτασής της.

Ισχυρές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 36 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον έλεγχο του μετώπου.

Παράλληλα, στην κατάσβεση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), παρέχοντας υποστήριξη στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μετά τις συντονισμένες επιχειρήσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παρακολουθείται, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.