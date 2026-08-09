Φθιώτιδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Η φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Νέο Μοναστήρι του Δήμου Δομοκού οριοθετήθηκε μετά την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 36 πυροσβέστες, 12 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας.
  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν, με 36 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στο σημείο, συνεπικουρούμενα από υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις και παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Νέο Μοναστήρι, στον Δήμο Δομοκού της Φθιώτιδας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή ενδεχόμενης επέκτασής της.

Ισχυρές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 36 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον έλεγχο του μετώπου.

Παράλληλα, στην κατάσβεση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), παρέχοντας υποστήριξη στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μετά τις συντονισμένες επιχειρήσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παρακολουθείται, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ