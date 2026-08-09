Θλίψη στο NBA: Πέθανε ο θρυλικός coach Ντον Νέλσον σε ηλικία 86 ετών – 2ος σε νίκες στην ιστορία της λίγκας

Ο θρυλικός προπονητής και Hall of Famer του NBA, Ντον Νέλσον, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών, βυθίζοντας σε πένθος τον κόσμο του μπάσκετ. Ο Νέλσον, δεύτερος στην ιστορία της λίγκας σε νίκες ως προπονητής και πέντε φορές πρωταθλητής ως παίκτης, άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του.

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Αθλητισμός

Ντον Νέλσον
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του ΝΒΑ την Κυριακή, καθώς ο θρυλικός προπονητής και Hall of Famer, Ντον Νέλσον, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.
  • Ο Ντον Νέλσον ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα έχοντας σημειώσει 1.335 νίκες, αριθμός που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή στην ιστορία του ΝΒΑ.
  • Ο άνθρωπος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο αμερικανικό μπάσκετ, είχε κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα ως παίκτης των Μπόστον Σέλτικς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του ΝΒΑ την Κυριακή, καθώς ο θρυλικός προπονητής και Hall of Famer, Ντον Νέλσον, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.

Ο άνθρωπος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο αμερικανικό μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα ως παίκτης των Μπόστον Σέλτικς και γράψει ιστορία στους πάγκους, άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω δήλωσης που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Μαρκ Στέιν.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά.

Η ιστορική διαδρομή στους πάγκους του ΝΒΑ

Ο Ντον Νέλσον ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα έχοντας σημειώσει 1.335 νίκες, αριθμός που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μάλιστα, κατείχε την πρώτη θέση όλων των εποχών μέχρι τη στιγμή που τον προσπέρασε ο Γκρεγκ Πόποβιτς.


Η σπουδαία προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνει τις εξής περιόδους:

  • Μιλγουόκι Μπακς (1976–1988): Ανέλαβε τα ηνία της ομάδας για περισσότερα από δέκα χρόνια.
  • Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (1988–1995): Πρώτη θητεία στον πάγκο των «Πολεμιστών».
  • Νιου Γιορκ Νικς (1995–1996): Διετέλεσε προπονητής κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά απολύθηκε πριν την ολοκλήρωσή της.
  • Ντάλας Μάβερικς: Ακολούθησε μια επιτυχημένη οκταετής πορεία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Τέξας.
  • Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2006–2010): Επέστρεψε για μια δεύτερη τετραετή θητεία, η οποία ολοκληρώθηκε τη σεζόν 2009-10, όταν και πραγματοποίησε τη ρούκι χρονιά του στο ΝΒΑ ο Στέφεν Κάρι.


Με πληροφορίες από: New York Post

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