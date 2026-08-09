Θλίψη στο NBA: Πέθανε ο θρυλικός coach Ντον Νέλσον σε ηλικία 86 ετών – 2ος σε νίκες στην ιστορία της λίγκας

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Σε πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του ΝΒΑ την Κυριακή, καθώς ο θρυλικός προπονητής και Hall of Famer, Ντον Νέλσον, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.

Ο άνθρωπος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο αμερικανικό μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα ως παίκτης των Μπόστον Σέλτικς και γράψει ιστορία στους πάγκους, άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω δήλωσης που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Μαρκ Στέιν.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά.

Η ιστορική διαδρομή στους πάγκους του ΝΒΑ

Ο Ντον Νέλσον ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα έχοντας σημειώσει 1.335 νίκες, αριθμός που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μάλιστα, κατείχε την πρώτη θέση όλων των εποχών μέχρι τη στιγμή που τον προσπέρασε ο Γκρεγκ Πόποβιτς.

RIP DON NELSON!

The 5x NBA Champion and 3x Coach of the Year was once suspended for bumping a ref while confronting Karl Malone 📼 @NBACobwebs pic.twitter.com/G8TKHHWaTo — Ballislife.com (@Ballislife) August 9, 2026



Η σπουδαία προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνει τις εξής περιόδους:

Μιλγουόκι Μπακς (1976–1988) : Ανέλαβε τα ηνία της ομάδας για περισσότερα από δέκα χρόνια.

: Ανέλαβε τα ηνία της ομάδας για περισσότερα από δέκα χρόνια. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (1988–1995) : Πρώτη θητεία στον πάγκο των «Πολεμιστών».

: Πρώτη θητεία στον πάγκο των «Πολεμιστών». Νιου Γιορκ Νικς (1995–1996) : Διετέλεσε προπονητής κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά απολύθηκε πριν την ολοκλήρωσή της.

: Διετέλεσε προπονητής κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά απολύθηκε πριν την ολοκλήρωσή της. Ντάλας Μάβερικς : Ακολούθησε μια επιτυχημένη οκταετής πορεία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Τέξας.

: Ακολούθησε μια επιτυχημένη οκταετής πορεία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Τέξας. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2006–2010): Επέστρεψε για μια δεύτερη τετραετή θητεία, η οποία ολοκληρώθηκε τη σεζόν 2009-10, όταν και πραγματοποίησε τη ρούκι χρονιά του στο ΝΒΑ ο Στέφεν Κάρι.

The Golden State Warriors mourn the passing of Hall of Fame head coach Don Nelson. “Nellie” was one of the most innovative and influential coaches in NBA history and an iconic figure in Warriors history. He was a true basketball visionary who saw the game differently and was… pic.twitter.com/1k5piSC6xX — Golden State Warriors (@warriors) August 9, 2026



Με πληροφορίες από: New York Post