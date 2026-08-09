Μακάβρια ανακάλυψη στην Αυστραλία: Βρέθηκε πτώμα γυναίκας μέσα σε βαλίτσα στην άκρη δρόμου

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Μια μακάβρια ανακάλυψη βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας στην Αυστραλία, καθώς ανθρώπινη σορός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα, εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί κοντά σε επαρχιακό δρόμο στη Νέα Νότια Ουαλία.

Η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Wolgon Road, στην περιοχή Oallen, περίπου 61 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Goulburn.

Αστυνομικοί της περιφέρειας Hume έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη σορό μέσα στη βαλίτσα, κοντά στην Oallen Ford Road. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιστεύεται ότι πρόκειται για γυναίκα, ωστόσο η ταυτότητά της δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί επίσημα.

Τη βαλίτσα φέρεται να εντόπισε περαστικός

Σύμφωνα με την Daily Mail, τη βαλίτσα με τη σορό φέρεται να εντόπισε μέλος του κοινού, το οποίο στη συνέχεια ειδοποίησε τις Αρχές.

Η περιοχή αποκλείστηκε και χαρακτηρίστηκε τόπος εγκλήματος, ενώ η βαλίτσα κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε για εγκληματολογική εξέταση, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου της.

Οι ντετέκτιβ έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν πώς πέθανε η γυναίκα και πώς η σορός της κατέληξε μέσα στη βαλίτσα στην άκρη του δρόμου.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει πόσο καιρό εκτιμάται ότι βρισκόταν η σορός στο συγκεκριμένο σημείο, ούτε έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην οποία εντοπίστηκε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.