Ρωσικό σφυροκόπημα στην Οδησσό: Τουλάχιστον 9 τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και μπλακ άουτ

Η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή συνδυασμένη επίθεση με δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Οδησσού, προκαλώντας τουλάχιστον εννέα τραυματισμούς, σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και ενεργειακές υποδομές, καθώς και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην πόλη και την ευρύτερη περιφέρεια. Η επίθεση, μία από τις μεγαλύτερες του 2026 για την περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα πυρκαγιές σε κτίρια και αυτοκίνητα, ενώ επηρεάστηκε και η υδροδότηση.

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Διεθνή Νέα

Πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα σε φλεγόμενα κτίρια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στην Οδησσό. Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού (Odesa OVA)
Πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα σε φλεγόμενα κτίρια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στην Οδησσό. Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού (Odesa OVA)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή συνδυασμένη επίθεση με δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Οδησσού, με τουλάχιστον εννέα τραυματίες.
  • Πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν εν μέρει, ενώ η επίθεση σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε εκτεταμένα μπλακ άουτ.
  • Η DTEK χαρακτήρισε την επίθεση μία από τις μεγαλύτερες του 2026 για την περιφέρεια, καθώς η Οδησσός αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σφοδρή συνδυασμένη επίθεση με δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Οδησσού και της ευρύτερης περιφέρειας κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Κυριακή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν εν μέρει.

Επτά τραυματίες σε μέτρια σοβαρή κατάσταση

Οι ουκρανικές Αρχές ανέφεραν αρχικά οκτώ τραυματίες από την επίθεση. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ο αριθμός τους αυξήθηκε σε τουλάχιστον εννέα.

Από τους οκτώ τραυματίες για τους οποίους είχαν δοθεί αρχικά στοιχεία, οι επτά νοσηλεύονταν σε μέτρια σοβαρή κατάσταση, ενώ οι περισσότεροι είχαν υποστεί τραύματα από θραύσματα.

Στα σημεία των πληγμάτων έσπευσαν διασώστες, γιατροί και συνεργεία των δημοτικών υπηρεσιών, ενώ οι ουκρανικές Αρχές καταγράφουν τις ζημιές.

Κατοικίες στις φλόγες

Σε δύο περιοχές της Οδησσού, αρκετά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν εν μέρει.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν μετά τα πλήγματα κατέστρεψαν ή προκάλεσαν ζημιές και σε αυτοκίνητα κατοίκων.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να έχουν τυλίξει πολυώροφα κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα σημεία.

Η πλήρης έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Φλόγες υψώνονται από κτίριο στην Οδησσό μετά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τη νύχτα της 9ης Αυγούστου. Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού (Odesa OVA)
Φλόγες υψώνονται από κτίριο στην Οδησσό μετά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τη νύχτα της 9ης Αυγούστου. Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού (Odesa OVA)

Χωρίς ρεύμα τμήματα της πόλης

Στο στόχαστρο της επίθεσης βρέθηκαν και ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Οδησσό.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, DTEK, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει δεχθεί η περιφέρεια της Οδησσού μέσα στο 2026.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού, μεταξύ άλλων στις συνοικίες Πριμόρσκι, Χατζιμπέισκι και Περεσίπσκι, ενώ επηρεάστηκαν και εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών.

Οι διακοπές ρεύματος προκάλεσαν προβλήματα και στην υδροδότηση.

«Οι ζημιές είναι σοβαρές και οι επισκευές θα χρειαστούν χρόνο. Οι εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα σε ολόκληρη την περιφέρεια της Οδησσού κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατό», ανακοίνωσε η DTEK.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο κατοικιών στην Οδησσό μετά τη ρωσική επίθεση, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού (Odesa OVA)
Εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο κατοικιών στην Οδησσό μετά τη ρωσική επίθεση, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού (Odesa OVA)

Διαδοχικά κύματα επιθέσεων μέσα στη νύχτα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για την έναρξη της επίθεσης περίπου στις 03:30 τοπική ώρα, λίγο πριν ακουστούν εκρήξεις στην Οδησσό.

Ακολούθησαν επιπλέον κύματα πυραυλικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αρκετές δεκάδες πυραύλους και drones, πλήττοντας τόσο υποδομές όσο και κατοικημένες περιοχές.

Στο στόχαστρο η Οδησσός μέσα στην τουριστική περίοδο

Η Οδησσός, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων λόγω της γεωγραφικής εγγύτητάς της με την κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις στην Οδησσό και την ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η κορύφωση της τουριστικής περιόδου και χιλιάδες επισκέπτες ταξιδεύουν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Η πόλη έχει δεχθεί επιθέσεις τόσο με drones όσο και με πυραύλους, μεταξύ των οποίων και πύραυλοι Banderol, που έχουν χρησιμοποιηθεί για πλήγματα σε λιμενικές υποδομές.

Οι επιθέσεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ζημιές και σε δεκάδες εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα λιμάνια της Οδησσού, ενώ έχουν καταγραφεί και θύματα μεταξύ των πληρωμάτων.

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