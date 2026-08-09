ΣΥΡΙΖΑ: Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του επικρίνει την ελληνική κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την στρατηγικό αδιέξοδο μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Καλούν σε άμεση απόσυρση των ελληνικών Patriot και των στρατιωτικών από τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας την ανάγκη για επιστροφή σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, λίγες μέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot εκεί, αναδεικνύει το «στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της Ι.Χ. εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη».
  • Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή».
  • Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «είναι αναγκαία η επιστροφή σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και θα προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα».

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«Λίγες μέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, ήρθε η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να αναδείξει για μια ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της Ι.Χ. εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία;».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

«Είναι αναγκαία η επιστροφή σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και θα προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, όπως αυτή που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

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