Μακελειό από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 82 τραυματίες – Σκοτώθηκαν 3χρονο αγοράκι και οι παππούδες του

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 82 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ ακόμη μία σφοδρή νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρειά του. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα αγοράκι μόλις τριών ετών, το οποίο σκοτώθηκε μαζί με τη γιαγιά και τον παππού του στην περιοχή Μπρόβαρι. Η Ρωσία εξαπέλυσε έξι πυραύλους και 151 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να ανακοινώνει ότι κανένας από τους πυραύλους δεν καταρρίφθηκε.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της 7ης και της 8ης Αυγούστου, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και πολιτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επικαλείται το Kyiv Independent, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 82 τραυματίστηκαν μέσα σε μία ημέρα.

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το πλήγμα στην περιφέρεια του Κιέβου, όπου μία ολόκληρη οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας.

Last night, Russia killed three people in Pukhivka, Kyiv region, with drone strikes – a grandfather, a grandmother, and their grandson. The boy was only three years old. Four more people were hospitalized: the child’s parents, his 15-year-old brother, and a neighbor who came to… pic.twitter.com/xceHjAFTIe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2026

Σκοτώθηκε 3χρονος μαζί με τη γιαγιά και τον παππού του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπρόβαρι της περιφέρειας του Κιέβου: ένα αγοράκι τριών ετών, η γιαγιά και ο παππούς του.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Πουχίβκα.

Οι γονείς του παιδιού και ο 15χρονος αδελφός του τραυματίστηκαν, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένας γείτονας που είχε σπεύσει για να τους βοηθήσει. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Ήταν ένα συνηθισμένο σπίτι. Οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να μην το γνωρίζουν», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήγμα με έξι βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πολιτικών υποδομών στο Κίεβο, όπου μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ένας νεκρός.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Χάρκοβο, Σούμι, Ντνίπρο, Ζαπορίζια, Οδησσό, Χερσώνα, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ και Πολτάβα.

Από την πτώση συντριμμιών προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικία και αυτοκίνητα, ενώ ξέσπασε φωτιά σε χώρο μη οικιστικού κτιρίου.

«Η Ρωσία συνεχίζει να τρομοκρατεί τον άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Στην ίδια την πόλη του Κιέβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν κατά τη νυχτερινή επίθεση.

Έξι πύραυλοι και 151 drones μέσα σε μία νύχτα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και αντιαεροπορικούς κατευθυνόμενους πυραύλους S-400, καθώς και 151 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν Shahed, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων με κινητήρα τζετ, Gerbera, Italmas και drones-δολώματα τύπου Parodiya.

Οι επιθέσεις προήλθαν από διάφορες κατευθύνσεις, μεταξύ των οποίων το Κουρσκ, το Μιλέροβο, το Οριόλ και το Πριμόρσκο-Αχτάρσκ, καθώς και από κατεχόμενες περιοχές του Ντονέτσκ και της Κριμαίας.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 135 από τα 151 drones.

Καταγράφηκαν πλήγματα πυραύλων και 13 επιθετικών drones σε 12 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα μέσα έπεσαν σε άλλες επτά.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, ορισμένοι πύραυλοι δεν έφτασαν στους στόχους τους. Ωστόσο, κανένας από τους έξι πυραύλους δεν καταρρίφθηκε, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη αναχαιτιστών για τα συστήματα Patriot.



Ζαπορίζια: 978 επιθέσεις σε 56 οικισμούς

Ιδιαίτερα σφοδρές ήταν οι επιθέσεις στην περιφέρεια Ζαπορίζια, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μέσα σε ένα 24ωρο 978 πλήγματα εναντίον 56 οικισμών.

Καταγράφηκαν 15 αεροπορικές επιδρομές, 712 επιθέσεις με drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV, δύο επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και 249 πλήγματα πυροβολικού.

Οι Αρχές έλαβαν 76 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα.

Last night, Russia killed three people in Pukhivka, Kyiv region, with drone strikes – a grandfather, a grandmother, and their grandson. The boy was only three years old. Four more people were hospitalized: the child’s parents, his 15-year-old brother, and a neighbor who came to… pic.twitter.com/vY2C9CPBvf — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 8, 2026

Χάρκοβο: Δύο νεκροί στο Ιζιούμ

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, δύο άνδρες, ηλικίας 59 και περίπου 60 ετών, σκοτώθηκαν στην πόλη Ιζιούμ, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ηλεκτρικά δίκτυα, επιχειρήσεις, καταστήματα, κατοικίες, ασθενοφόρο και σιδηροδρομικές υποδομές.

Στην πόλη του Χαρκόβου υπέστησαν ζημιές ακόμη και τζάμια στην είσοδο σταθμού του μετρό.

Φωτιές και καταστροφές στο Τσερνίχιβ

Στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων βρέθηκε και η περιφέρεια Τσερνίχιβ, όπως επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανάρτησή του για το νέο κύμα πληγμάτων στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια, με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας να επιχειρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση των εστιών. Εικόνες που δημοσιοποίησε η DSNS Τσερνίχιβ αποτυπώνουν κτίριο με τη στέγη του παραδομένη στις φλόγες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο.

19 τραυματίες στο Σούμι – Ανάμεσά τους παιδιά

Στην περιφέρεια Σούμι, 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Οι 14 τραυματίστηκαν στην κοινότητα Μπιλοπίλια, ενώ στην πόλη Σούμι τραυματίστηκε από πλήγμα drone ένα 8χρονο αγόρι.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 70 επιθέσεις σε 26 οικισμούς και 15 κοινότητες της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας όλμους, πυροβολικό, FPV drones, άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Κατοικίες, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

Μέσα σε μία ημέρα 39 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από παραμεθόριες κοινότητες, ενώ ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στην περιφέρεια διήρκεσε συνολικά 23 ώρες και 27 λεπτά.

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ντονέτσκ και Χερσώνα

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Σλοβιάνσκ και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Στη Χερσώνα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδί.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές, καθώς και κατοικημένες περιοχές. Μεταξύ των ζημιών που ανέφεραν οι τοπικές Αρχές βρίσκονται επτά πολυκατοικίες και 11 ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και εκκλησία, κατάστημα, κομμωτήριο, πρατήριο καυσίμων, σχολικά λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα και αυτοκίνητα.

Ρωσικό πλήγμα και σε ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ουκρανίας

Στην Οδησσό, ρωσική επίθεση έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά στάδια της Ουκρανίας, έδρα της Τσορνομόρετς.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, με έναν 31χρονο άνδρα να νοσηλεύεται σε κατάσταση που οι γιατροί χαρακτηρίζουν μέτριας σοβαρότητας.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ έξι περιοχές δέχθηκαν περισσότερες από δέκα επιθέσεις με drones. Πυρκαγιές ξέσπασαν σε εγκαταστάσεις εταιρείας logistics, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε πρατήρια καυσίμων, κατοικίες και αποθήκες σιτηρών.

Το νέο κύμα επιθέσεων καταγράφηκε την ώρα που η ουκρανική αεράμυνα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση των μαζικών επιθέσεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους και το Κίεβο αναζητεί επειγόντως περισσότερους Patriot και πυραύλους αναχαίτισης για την προστασία των ουκρανικών πόλεων.