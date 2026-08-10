Ο Παυλίδης σκόραρε αλλά η Μπενφίκα γκέλαρε στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος – Δείτε βίντεο

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Αθλητισμός

Βαγγέλης Παυλίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε αλλά η Μπενφίκα έμεινε στο 2-2 με την Ακαδέμικο Βισέου στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.\n- Ο Έλληνας διεθνής άνοιξε λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα μόλις στο 10ο λεπτό, νικώντας τον αντίπαλο γκολκίπερ με εντυπωσιακό σουτ από μακριά για το 1-0.\n- Οι Αετοί της Λισαβόνας δεν κατάφεραν να κάνουν νικηφόρα πρεμιέρα, ενώ και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 παρά το γκολ του Ιωαννίδη.

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Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε αλλά η Μπενφίκα έμεινε στο 2-2 με την Ακαδέμικο Βισέου στο εναρκτήριο παιχνίδι της στο πορτογαλικό πρωτάθλημα όπου σημάδεψε τρεις φορές τα δοκάρια.

Οι Αετοί της Λισαβόνας δεν κατάφεραν να κάνουν νικηφόρα πρεμιέρα καθώς σε έναν αγώνα με γκολ και θέαμα η νεοφώτιστη Ακαδέμικο Βισέου έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την πρωτεύουσα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε εντυπωσιακά ανοίγοντας λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα μόλις στο 10ο λεπτό.

Ο Έλληνας διεθνής υποδέχθηκε τη μπάλα στην πλάτη της άμυνας, είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ λίγο έξω από την εστία του και με εντυπωσιακό σουτ τον νίκησε από μακριά για να γράψει το 1-0. Στη συνέχεια, το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό, φάσεις και αρκετές κίτρινες κάρτες. Στο 36ο λεπτό ο Παυλίδης έφτασε κοντά στο 2-0 αλλά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους.

Πίεσε αλλά χωρίς αποτέλεσμα

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Περέιρα στο 55′ αλλά ο Πρεστιάνι έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του Μάρκο Σίλβα τρία λεπτά αργότερα. Το 2-2 διαμορφώθηκε από τον Κλοβίς στο 67ο λεπτό. Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης η Μπενφίκα πίεσε αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Υπενθυμίζεται πως ο αγώνας έγινε κεκλεισμένων των θυρών εξαιτίας τιμωρίας των γηπεδούχων. Η Πόρτο ήταν η μοναδική που ξεκίνησε νικηφόρα από το «Big 3», καθώς και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Αμαδόρα παρά το γκολ του Ιωαννίδη.

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