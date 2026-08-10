Οι καλοκαιρινές διακοπές της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου – Δείτε φωτό

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Στην Κρήτη βρίσκονται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους η Βάσω Λασκαράκη κι ο Λευτέρης Σουλτάτος. Το ζευγάρι ανέβασε φωτογραφία από την παραλία με την αγαπημένη ηθοποιό να σχολιάζει την αλλαγή στην εμφάνισή του.

«Natural hair day, οικογενειακώς. Το ζευγάρι που φριζάρει μαζί, μένει μαζί», έγραψε η Βάσω Λασκαράκη για τα μαλλιά τους.

Η σχέση της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου είναι από εκείνες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, καθώς από την πρώτη στιγμή έδειξαν πως έχουν βρει ο ένας στον άλλο έναν πραγματικό σύντροφο ζωής.

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Πώς γνωρίστηκαν

Η γνωστή ηθοποιός και ο καταξιωμένος σεφ γνωρίστηκαν μέσα από κοινές παρέες, σε μια περίοδο όπου και οι δύο κρατούσαν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Παρότι στην αρχή προσπάθησαν να προστατεύσουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας, οι κοινές τους εμφανίσεις δεν άργησαν να προκαλέσουν συζητήσεις. Σύντομα έγινε φανερό πως επρόκειτο για έναν δυνατό έρωτα, με τους δυο τους να δείχνουν απόλυτα ταιριαστοί.

Η Βάσω Λασκαράκη έχει μιλήσει αρκετές φορές με τρυφερότητα για τον σύζυγό της, τονίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή της η ηρεμία και η ασφάλεια που νιώθει δίπλα του. Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Σουλτάτος δεν κρύβει τον θαυμασμό του για εκείνη, στηρίζοντάς τη σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό της βήμα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 στην Κρήτη.