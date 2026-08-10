Μεξικό: Η βία επιστρέφει στη Σακατέκας με τον πιο άγριο τρόπο

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Με τον αριθμό των δολοφονιών να έχει υποδεκαπλασιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί στην πολιτεία Σακατέκας του Μεξικού είχαν πιστέψει ότι είχαν αφήσει τα χειρότερα χρόνια της βίας πίσω τους.

Ωστόσο πέντε πτώματα, κρεμασμένα από γέφυρα, θύμισαν με πολύ οδυνηρό τρόπο στους πολίτες σε αυτή την περιοχή, στρατηγικής σημασίας για τους διακινητές ναρκωτικών, πως η βία δεν είναι ποτέ μακριά.

Τα πτώματα βρέθηκαν στην Πόσος ντε Γκαμπόα, κωμόπολη κάπου 5.000 κατοίκων στην κεντρική πολιτεία, από όπου διέρχονται οδοί διακίνησης ουσιών.

Ήταν μέρος της καθημερινότητας

Τα εγκλήματα των συμμοριών ήταν μέρος της καθημερινότητας πριν από μερικά χρόνια. Όμως η δραστική μείωση των ανθρωποκτονιών από πρόθεση, από τις 1.300 το 2022 στις 144 το 2025, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, γέννησε ελπίδες.

Που πέταξαν, όταν βρέθηκαν τη 18η Ιουλίου τα πέντε θύματα: πρώην δήμαρχος, δημόσιοι λειτουργοί, επιχειρηματίες από άλλες περιοχές της Σακατέκας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο πήγε στην Πόσος ντε Γκαμπόα, κοινότητα γνωστή για τα φασόλια που παράγει. Οι κάτοικοι, μαγκωμένοι, παραλυμένοι από τον φόβο, επιστρέφουν στα σπίτια τους μόλις πέσει το σκοτάδι κι αποφεύγουν να μιλήσουν για αυτό που έγινε τον περασμένο μήνα.

Σύγκρουση για τον έλεγχο της περιοχής

Τα καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο και Σιναλόα, τα ισχυρότερα της χώρας, συγκρούονται για τον έλεγχο της περιοχής, καίριας για τη διακίνηση ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Η εισαγγελία άρχισε να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση, ενώ η τοπική κυβέρνηση υποσχέθηκε «άμεση και αυστηρή αντίδραση», ζητώντας τη βοήθεια του στρατού και της Εθνικής Φρουράς.

Στον δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα της Σακατέκας με την Πόσος ντε Γκαμπόα ωστόσο υπήρχαν δυο περιπολίες μεν, αλλά ούτε σκιά σημείου ελέγχου της αστυνομίας.

«Είμαστε ανάστατοι (…) είναι σαν να μην βρίσκεται κανένας εδώ. Αλλά πάντα υπάρχει κόσμος εδώ, πάντα», είπε κάτοικος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του. «Από τις 21:00, δεν βλέπεις πλέον ψυχή έξω».

«Όταν εξαφανίζουν κάποιον εδώ, τον σκοτώνουν», πρόσθεσε ο άνδρας, που λέει πως έχασε αδερφό «με αυτόν τον τρόπο». Τα καρτέλ «σκοτώνουν για το τίποτα», καταγγέλλει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίστηκαν πτώματα κρεμασμένα στη γέφυρα, όπου έχουν επίσης βρεθεί επανειλημμένα πανό των narcos.

Σύμφωνα με πλανόδια πωλήτρια τροφίμων, τα πτώματα είχαν κρεμαστεί από τη γέφυρα ήδη πριν από τις 04:00.

Από το 2006

Η μακάβρια εικόνα θύμισε τα χειρότερα χρόνια της βίας στο Μεξικό, του «πολέμου κατά των ναρκωτικών», που άρχισε το 2006. Εγκληματικές οργανώσεις εξέθεταν συχνά την εποχή τα θύματά τους, κρεμώντας τα από γέφυρες, ή αποθέτοντάς τα σε δημόσιους χώρους, με σκοπό τον εκφοβισμό αντιπάλων, πολιτών και των αρχών.

Για την πανεπιστημιακό Κριστέλα Τρέχο, δεν πρόκειται απλώς για σύγκρουση μεταξύ καρτέλ, αλλά για ευρύτερο πρόβλημα, στο οποίο αναμιγνύονται το οργανωμένο έγκλημα, θεσμοί του κράτους κι ο ιδιωτικός τομέας.

«Αυτό οδηγεί και τροφοδοτεί αυτή τη δομική βία», κρίνει.

Μετά τη φρίκη του Ιουλίου, η Σακατέκας μετατράπηκε σε νέο καυτό σημείο για την κυβέρνηση υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ, η οποία υποσχέθηκε πως οι υπεύθυνοι θα συλληφθούν.

Η πρόεδρος της εθνικιστικής Αριστεράς μοιάζει να έχει εγκαταλείψει προ πολλού το credo «αγκαλιές, όχι πιστολιές» του προκατόχου και μέντορά της Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, κι η πολιτική της οδήγησε σε άνοδο των κατασχέσεων ναρκωτικών και των συλλήψεων στη μεξικανική επικράτεια στο σύνολό της.

Διέταξε εξάλλου την ανάπτυξη του στρατού στις πολιτείες Σιναλόα και Μιτσοακάν, αντιμέτωπη με την απειλή του Αμερικανού ομολόγου της Ντόναλντ Τραμπ να πάρει την πρωτοβουλία –να επέμβει– στο έδαφος του Μεξικού για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών.