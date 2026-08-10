Αίγυπτος: Τραγωδία με νεκρό και τραυματίες από κατάρρευση στοάς ορυχείου

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Διεθνή Νέα

Έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία
(AP Photo/Fernando Vergara)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατάρρευση τμήματος στοάς στο μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού της Αιγύπτου στοίχισε τη ζωή σε εργάτη και τραυμάτισε πέντε συναδέλφους του.
  • Οι εργασίες στον τομέα όπου έγινε το δυστύχημα ανεστάλησαν, εν αναμονή και του πορίσματος της έρευνας, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με σταθερή κατάσταση.
  • Το δυστύχημα έγινε «στο εσωτερικό σήραγγας, σε τομέα υπόγειας εκμετάλλευσης» στο χρυσωρυχείο Σουκάρι, ένα έργο ολκής για την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

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Κατάρρευση τμήματος στοάς στο μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού της Αιγύπτου στοίχισε τη ζωή σε εργάτη και τραυμάτισε πέντε συναδέλφους του, όπως ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρμόδιες Αρχές. Οι εργασίες στον τομέα όπου έγινε το δυστύχημα ανεστάλησαν, εν αναμονή και του πορίσματος της έρευνας.

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Το δυστύχημα έγινε «στο εσωτερικό σήραγγας, σε τομέα υπόγειας εκμετάλλευσης» στο χρυσωρυχείο Σουκάρι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολυπληθέστερης αραβικής χώρας, εξήγησε σε ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό υπουργείο Πετρελαίου.

Στο μεταλλείο αυτό εξορύσσονται κάπου 500.000 ουγκιές χρυσού τον χρόνο. Η επιχείρηση συνεισφέρει ως εκ τούτου εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στην αιγυπτιακή οικονομία σε ετήσια βάση.

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Θεωρείται εξάλλου έργο ολκής για την κυβέρνηση του προέδρου Άμπντελ Φάταχ ας Σίσι, που θέλει να αναπτυχθεί ο τομέας των μεταλλείων και να προσελκυστούν ξένοι επενδυτές.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στη λουτρόπολη Μάρσα Αλάμ, στις ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάστασή τους είναι σταθερή, σύμφωνα με το υπουργείο.

Επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος

Ο υπουργός Πετρελαίου Καρίμ Μπαντάουι διέταξε να σχηματιστεί επιτροπή που θα ερευνήσει τα αίτια της κατάρρευσης, θα εξετάσει τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και θα εισηγηθεί μέτρα πρόληψης τέτοιων δυστυχημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μάρσα Αλάμ, το ορυχείο εκμεταλλεύεται εταιρεία με διακριτικό τίτλο Sukari Gold Mines· πρόκειται για κοινοπραξία της αιγυπτιακής κυβέρνησης με την AngloGold Ashanti, η οποία εξαγόρασε την πρώην διαχειρίστρια Centamin το 2024.

Τα δυστυχήματα στον τομέα των μεταλλείων είναι συγκριτικά σπάνια στην Αίγυπτο, όπου εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι εξόρυξης, ειδικά στο συγκεκριμένο χρυσωρυχείο.

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