Πάρος: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος, τα σπαρακτικά λόγια του πατέρα του και ο ρόλος του ιδιοκτήτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο, το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα μέτρα ασφαλείας, η επιτήρηση της πισίνας, η ιδιότητα και η παρουσία του δηλωμένου ναυαγοσώστη, οι σχετικές άδειες, καθώς και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το παιδί είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Πάρο μαζί με την οικογένειά του για διακοπές. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:10, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 4χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς του και κατέληξε στην πισίνα του καταστήματος.

Ένας 44χρονος μπάρμαν αντιλήφθηκε το παιδί μέσα στο νερό, βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από παρευρισκομένους και στη συνέχεια από υγειονομικούς. Ο 4χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μαρτυρία του πατέρα για τις κρίσιμες στιγμές

Ο πατέρας του 4χρονου περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον αστυνομικό συντάκτη Μάνο Σωτηρόπουλο όσα συνέβησαν πριν και μετά την ανάσυρση του παιδιού από την πισίνα.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια βρισκόταν στον χώρο φαγητού του καταστήματος, σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την πισίνα. Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, ο 4χρονος έφυγε για λίγες στιγμές από το οπτικό του πεδίο, ενώ λίγο αργότερα η κόρη του τον ειδοποίησε ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στο νερό.

«Πέφτει μέσα, βγάζει το μωρό και με φωνάζει η κόρη μου: “Μπαμπά, μπαμπά, είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ και του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε», ανέφερε.

Ο πατέρας μετέφερε επίσης όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, του είπε ο εργαζόμενος που ανέσυρε το παιδί: «Ο μπάρμαν μού λέει: “Φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Το είδα τελευταία στιγμή”».

Περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για το πώς βρέθηκε ο 4χρονος στην πισίνα, δήλωσε: «Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου, γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε».

«Δεν μιλιόταν»

Φίλος του εργαζομένου ανέφερε στον ANT1 ότι ο μπάρμαν βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό. «Ήταν ο μπάρμαν, τον είδα πριν από λίγο. Γνωστός μου είναι και δεν μιλιόταν. Τον ρώτησα “σε εσάς έγινε το…” και μου λέει “Άστο, δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι…” και περπατούσε», είπε στον ANT1.

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Τι υποστηρίζει ο πατέρας για τις κάμερες ασφαλείας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πατέρας στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποσαφηνίσει τόσο την αλληλουχία των γεγονότων όσο και το σημείο στο οποίο βρίσκονταν οι γονείς όταν το παιδί κατέληξε στην πισίνα.

Όπως είπε, η οικογένεια δεν βρισκόταν στη θάλασσα, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί, αλλά στον χώρο φαγητού του καταστήματος, σε μικρή απόσταση από την πισίνα. «Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα που ήμασταν, στα 10 μέτρα, ήταν και ο χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα», υποστήριξε.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν και εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των παρευρισκομένων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του παιδιού και όσα συνέβησαν μέχρι τον εντοπισμό του μέσα στο νερό.

Οι καταγγελίες για τα μέτρα ασφαλείας

Ο πατέρας του 4χρονου διατύπωσε παράλληλα καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας στην πισίνα. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρχε πιστοποιημένος ναυαγοσώστης που να επιτηρεί αποκλειστικά το σημείο, ενώ έκανε λόγο και για έλλειψη απινιδωτή και οργανωμένου φαρμακείου.

«Δεν ήταν δουλειά του μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βάθος της πισίνας κυμαινόταν από 1,40 έως δύο μέτρα, ενώ εκτίμησε ότι η συνεχής επιτήρησή της από αρμόδιο πρόσωπο θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το περιστατικό.

Η οικογένεια, όπως είπε, γνώριζε το συγκεκριμένο beach bar, καθώς το είχε επισκεφθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα, αλλά και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Ο πατέρας αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που έγιναν για να επανέλθει το παιδί μετά τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας. «Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και, με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά ήταν μία γιατρός και ένας κύριος που του έκανε συνέχεια μαλάξεις, του έδινε και οξυγόνο», περιέγραψε.

Όταν ρωτήθηκε εάν το παιδί επανήλθε κάποια στιγμή, απάντησε: «Όχι, δεν επανήλθε».

Ο ιδιοκτήτης και το ζήτημα του δηλωμένου ναυαγοσώστη

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν μεταδοθεί, εμφανιζόταν ως ο δηλωμένος ναυαγοσώστης της πισίνας.

Ο πατέρας του παιδιού αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη, αμφισβητώντας ότι ασκούσε στην πράξη καθήκοντα ναυαγοσώστη την κρίσιμη ώρα. «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης είναι 68 χρονών άνθρωπος. Φορούσε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει: “Παιδιά, αυτός που έρχεται, βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”», υποστήριξε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για τον θάνατο του γιου του. «Θα κινηθώ νομικά. Ήδη έχω ασκήσει την ποινική του δίωξη», ανέφερε.

Ο πατέρας ολοκλήρωσε τη μαρτυρία του λέγοντας: «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου».

Οι Αρχές ερευνούν εάν ο 69χρονος ιδιοκτήτης που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης βρισκόταν πράγματι στο σημείο την κρίσιμη ώρα, εάν ασκούσε τα συγκεκριμένα καθήκοντα και εάν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάζεται και η άδεια ναυαγοσώστη που φέρεται να διέθετε. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA για το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, η συγκεκριμένη άδεια αφορά άτομα ηλικίας έως 60 ετών, ενώ στις ηλικίες από 50 έως 60 ετών απαιτείται ετήσια ανανέωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας ο ιδιοκτήτης δεν είχε προσκομίσει πιστοποίηση από την οποία να προκύπτει ότι μπορούσε να ασκεί καθήκοντα ναυαγοσώστη. Το ζήτημα ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Ο παππούς του 4χρονου: «Έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί»

Για την απώλεια του εγγονού του μίλησε στο MEGA και ο παππούς του 4χρονου. «Πονάω πιο πολύ από τους γονείς, πονάω. Όλη νύχτα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, γιατί ήταν το εγγονάκι μου. Ήρθαν από την Αθήνα εδώ για να καθίσουν κανένα μήνα, να δω κι εγώ τα εγγονάκια μου λίγο. Και τώρα πάει το παιδάκι μου, πάει ο άγγελός μου, πάει το αγοράκι μας. Έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί».

Ο παππούς διατύπωσε επίσης καταγγελίες για την απουσία ναυαγοσώστη από το σημείο την ώρα του περιστατικού.

«Ναυαγοσώστης δεν υπήρχε. Δήλωσε ο ίδιος ότι είναι ναυαγοσώστης, 66 χρονών ο άνθρωπος, που δεν ήταν ούτε καν εκεί. Μιλάμε για ένα beach bar με εκατομμύρια τζίρο όλο το καλοκαίρι και χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. Και δεν έχεις ναυαγοσώστη, παρά μόνο δηλώνεις εσύ ο ίδιος. Για να γλιτώσεις τι; Ένα χιλιάρικο που θα δώσεις σ’ έναν ναυαγοσώστη τον μήνα;».

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν καταγγελίες της οικογένειας και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η εκδοχή της συζύγου του ιδιοκτήτη

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη περιέγραψε στο MEGA όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν πριν εντοπιστεί το παιδί στην πισίνα. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι οι γονείς βρίσκονταν σε τραπέζι του καταστήματος και όχι στη θάλασσα.

«Έχουμε δύο σνακ μπαρ. Εγώ είμαι στο ένα, το άλλο είναι, ας πούμε, αρκετά πιο μακριά. Οι γονείς κάθονταν σ’ ένα τραπεζάκι, δεν έκαναν καθόλου μπάνιο στη θάλασσα. Κάθονταν σ’ ένα τραπεζάκι, έτρωγαν και έπιναν. Και κάποια στιγμή μου είπε ο υπάλληλος που είναι εκεί ότι το παιδάκι δεν το έβλεπε».

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη του ΕΚΑΒ. «Έπαιρνα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, μου έλεγαν “είναι στον δρόμο, είναι στον δρόμο, έρχονται”. Χάθηκε και μισή ώρα, 40 λεπτά. Η στεναχώρια μας είναι μεγάλη με όλο αυτό το περιστατικό, γιατί κι εκείνος από την πισίνα δεν φεύγει. Γυρίζει γύρω γύρω, γύρω γύρω. Γίνεται κακός καμιά φορά με τα παιδάκια, που δεν τα αφήνει να μπουν μέσα χωρίς τους γονείς τους, όταν είναι μικρά».

Ο ισχυρισμός για τον χρόνο άφιξης του ασθενοφόρου αποτελεί μέρος της συγκεκριμένης μαρτυρίας και εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Τι ισχύει για τους γονείς

Ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar συνελήφθη μετά τον θάνατο του παιδιού και οδηγήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την παρουσίασή του στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι γονείς του 4χρονου είχαν επίσης συλληφθεί μετά το περιστατικό και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στο μικροσκόπιο οι άδειες και η διαμόρφωση της πισίνας

Παράλληλα με τις καταθέσεις και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν τις άδειες, τις προδιαγραφές και τις συνθήκες λειτουργίας της πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, η πισίνα είχε λάβει άδεια κατασκευής το 2018, ενώ προβλεπόταν επανέλεγχος μετά την παρέλευση πέντε ετών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας δεν είχε εντοπιστεί η σχετική άδεια που θα αντιστοιχούσε στον επανέλεγχο του 2023.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται έλεγχος από κλιμάκια του ΕΟΤ και της Πολεοδομίας, τα οποία θα εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα και τη νομιμότητα της εγκατάστασης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν παράλληλα τη διαμόρφωση της πισίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, στον χώρο υπάρχουν υπερυψωμένες ξαπλώστρες και ένα κεντρικό γεφυράκι, ενώ σε συγκεκριμένο σημείο το βάθος ξεπερνά τα δύο μέτρα.

Ένα από τα ερωτήματα που διερευνώνται είναι εάν η συγκεκριμένη διαμόρφωση περιόριζε την ορατότητα προς το εσωτερικό της πισίνας και εάν υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για παιδιά.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης προβλέπεται και αυτοψία στον χώρο του beach bar, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν τις προδιαγραφές της εγκατάστασης, τα μέτρα ασφαλείας και τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

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Η ανακοίνωση του beach bar

Μετά τον θάνατο του 4χρονου, η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστή την Κυριακή 9 Αυγούστου ως ένδειξη πένθους. «8/8/26 Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού. Βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς. 9/8/26 το beach bar θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».